Τα δημοφιλέστερα είδη ομορφιάς του 2025, serums, μάσκες LED και βέβαια K Beauty!

Απολογισμό σε απήχηση και εισπράξεις στα είδη ομορφιάς έκαναν οι beauty editors, με αφορμή το αντίο του 2025.

Κατέληξαν στα πλέον περιζήτητα που διαμόρφωσαν τα πιο ορμητικά trends στη διεθνή αγορά. «Μιλούν» τα νούμερα σε skincare, makeup, haircare, αρώματα κ.α.

«ΧΑΜΟΣ» ΜΕ ΤΑ SERUMS

Το πιο ποθητό καλλυντικό ήταν τελικά το serum. Oι καινοτόμες συνθέσεις στις… ταπεινές σταγόνες προκάλεσαν αύξηση πάνω από 25% στις πωλήσεις με συγκεκριμένες εταιρείες να «σπάνε ταμεία». Ο κόσμος αποφάσισε πως όντως έχουν αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις καθημερινές κρέμες. Σήματα των serums που απογειώθηκαν εμπορικά ως παραδείγματα; Charlotte Tilbury , Medik8, SkinCeuticals .

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΡΟΥΖ

Το ρουζ ξέφυγε από την προσωρινή του αφάνεια ως αγοραστική προτεραιότητα. Τα διεθνή δημοσιεύματα επισημαίνουν την νέα εποχή του λεγόμενου blush με συνολική αύξηση 20% καθώς οι καταναλωτές είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε υγρή, κρεμώδη και στατική μορφή. Δημοφιλέστατο ήταν π.χ το Soft Pinch Liquid Blush της Rare Beauty

Η EΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ LED

Χάρη στην τεράστια επιρροή TikTok και Instagram το κοινό έκανε τις καινοτόμες φωτεινές μάσκες κομμάτι της ρουτίνας ομορφιάς του. Πρόκειται για τα νέα high tech εργαλεία που καθιέρωσαν μια ολόκληρη τάση σημειώνοντας αύξηση ζήτησης πάνω από 80% παγκοσμίως. Οι εταιρείες Shark, Dr Dennis Gross, Beauty Pie πέτυχαν απίστευτες πωλήσεις.