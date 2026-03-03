Μέγκαν Μαρκλ, Ιορδανία: Οπαδός του high- low dressing συνδυάζοντας Zara με Chanel

Αν και δεν ανήκει στις αγαπημένες μας celebrities, ομολογούμε πως η Μέγκαν Μαρκλ είναι ιδιαίτερα καλόγουστη στο καθημερινό, λιτό ντύσιμο.

Στο πρόσφατο ανθρωπιστικό ταξίδι της στην Ιορδανία στο πλευρό του έκπτωτου πρίγκιπα Χάρι το απέδειξε ακόμα μια φορά. Μάλιστα, «έδεσε» θαυμάσια ένα προσιτό τζάκετ των πολυκαταστημάτων Zara με πανάκριβα, μαύρα γοβάκια Chanel.

To καθεστώς του λεγόμενου high- low dressing, κάνει άλλωστε θραύση παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Πολλές γυναίκες με το σωστό styling συνδυάζουν street κομμάτια από «αλυσίδες» με luxury προτάσεις. Το θέμα βέβαια είναι να διαθέτεις το «μάτι» να τα ταιριάξεις αλλά και να ξέρεις να βρίσκεις κάτι φθηνό που φαντάζει ακριβό…