Μέγκαν Μαρκλ, Ιορδανία: Οπαδός του high- low dressing συνδυάζοντας Zara με Chanel

Ακολουθεί πολλές γυναίκες που φορούν οικονομικά και ακριβά κομμάτια μαζί
Αν και δεν ανήκει στις αγαπημένες μας celebrities, ομολογούμε πως η Μέγκαν Μαρκλ είναι ιδιαίτερα καλόγουστη στο καθημερινό, λιτό ντύσιμο.
Στο πρόσφατο ανθρωπιστικό ταξίδι της στην Ιορδανία στο πλευρό του έκπτωτου πρίγκιπα Χάρι το απέδειξε ακόμα μια φορά. Μάλιστα, «έδεσε» θαυμάσια ένα προσιτό τζάκετ των πολυκαταστημάτων Zara με πανάκριβα, μαύρα γοβάκια Chanel.
To καθεστώς του λεγόμενου high- low dressing, κάνει άλλωστε θραύση παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Πολλές γυναίκες με το σωστό styling συνδυάζουν street κομμάτια από «αλυσίδες» με luxury προτάσεις. Το θέμα βέβαια είναι να διαθέτεις το «μάτι» να τα ταιριάξεις αλλά και να ξέρεις να βρίσκεις κάτι φθηνό που φαντάζει ακριβό…
Το Zara πανωφόρι σε boxy σιλουέτα, που σταυρώνει μπροστά με κουμπιά και καταλήγει σε ψηλό λαιμό ενώ διαθέτει boho μπεζ γαρνίρισμα, κοστίζει 169 ευρώ όπως έσπευσαν να γράψουν γνωστά περιοδικά. Φτιαγμένο από πολύ μαλακό, γκρι μάλλινο ύφασμα, πέφτει χαλαρά σαν εσάρπα και φοριέται πανεύκολα από το πρωί ως το βράδυ. Η Μέγκαν επέλεξε από κάτω ένα κλασικό, μαύρο παντελόνι σε άνετη γραμμή, τα μαλλιά της ήταν ατημέλητα και φαινόταν άβαφη.
Τα media συνεχίζουν να την αποκαλούν πάντως με τον τίτλο της Δούκισσας του Σάσσεξ παρά την κόντρα της με το Μπάκινχαμ.
Η 44χρονη Καλιφορνέζα που μεγάλωσε στο Χόλιγουντ και εξελίχθηκε σε tv star της σειράς «Suits» επιμένει στην ακτιβιστική δράση και στις life style παραγωγές. Κάθε τόσο μας δίνει αφορμές πως σκέφτεται – έστω στυλιστικά- σαν γυναίκα της διπλανής πόρτας.
