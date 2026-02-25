20 χρόνια Erdem στην Tate Britain (για μας κορυφαία στιγμή της London Fashion Week)

Σε εξέλιξη ο κύκλος των Εβδομάδων Μόδας εν όψει της σαιζόν fall – winter 2026- 2027.

Mετά τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, το fashion crowd πήγε ήδη Μιλάνο και θα ακολουθήσουν τα τελευταία shows στο Παρίσι. Στη βρετανική πρωτεύουσα πάντως η επέτειος των 20 χρόνων του οίκου Erdem σαγήνευσε κοινό και media στην Tate Britain.

Ο 48χρονος λονδρέζος Erdem Moralioglou, γιος Τούρκου μετανάστη στον Καναδά και ταλέντο του Royal College of Art, παραμένει μοναδικός στο είδος του. Ερωτευμένος με τις βιβλιοθήκες και τις ενδυμασίες εποχής υμνεί σταθερά την βικτωριανή παράδοση της Αγγλίας προσαρμόζοντας ρομαντικά μοτίβα του παρελθόντος στο παρόν.