20 χρόνια Erdem στην Tate Britain (για μας κορυφαία στιγμή της London Fashion Week)

Το ρομαντικό label εμπνεύστηκε από τα νεανικά looks της βασίλισσας Ελισάβετ και όχι μόνο
Σε εξέλιξη ο κύκλος των Εβδομάδων Μόδας εν όψει της σαιζόν fall – winter 2026- 2027.
Mετά τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, το fashion crowd πήγε ήδη Μιλάνο και θα ακολουθήσουν τα τελευταία shows στο Παρίσι. Στη βρετανική πρωτεύουσα πάντως η επέτειος των 20 χρόνων του οίκου Erdem σαγήνευσε κοινό και media στην Tate Britain.
Ο 48χρονος λονδρέζος Erdem Moralioglou, γιος Τούρκου μετανάστη στον Καναδά και ταλέντο του Royal College of Art, παραμένει μοναδικός στο είδος του. Ερωτευμένος με τις βιβλιοθήκες και τις ενδυμασίες εποχής υμνεί σταθερά την βικτωριανή παράδοση της Αγγλίας προσαρμόζοντας ρομαντικά μοτίβα του παρελθόντος στο παρόν.
Και αυτή τη φορά ρετρό μπούστα, φουσκωτές φούστες, παλτό όπερας, άνθινα μπροκάρ, δαντέλες, φτερά, κεντήματα και φιόγκοι έκλεψαν τις εντυπώσεις. Τα μοντέλα περπάτησαν ανάμεσα σε θησαυρούς του μουσείου όπως οι πίνακες του διάσημου David Hockney. Eνώ ηχούσε το punk hit «Happy House» των Siouxsie and the Banshees οι stars και μεγάλες fans του σχεδιαστή Ελεν Μίρεν, Γκλεν Κλόουζ, Κίρα Νάιτλι, Λίλι Τζέιμς, Ρουθ Γουίλσον χειροκροτούσαν με ενθουσιασμό. Παρόντες επίσης η Αννα Γουίντουρ και ο ηθοποιός Μπεν Γουίσοου.
Σύμφωνα με τον Erdem, η συλλογή βασίζεται στην περίοδο του θρύλου της jazz Duke Ellington και της νεαρής Queen Elizabeth II. Εκείνος υπήρξε θαυμαστής της και της έγραψε ερωτική επιστολή, επισημαίνει ο σχεδιαστής. Την είχε συναντήσει πριν τη στέψη της όταν ντυνόταν σε fifties style. Για να ολοκληρωθεί η collection απαιτήθηκε βαθιά έρευνα στα αρχεία του Victoria and Albert Museum. Και το αποτέλεσμα δικαίωσε αναμφίβολα τον αναδρομικό, γιορτινό χαρακτήρα της επίδειξης.
