Το πρώτο Arket στην Αθήνα, οι Scandi style collections και το vegetarian cafe

Ανοίγει στον εμβληματικό πεζόδρομο του shopping, Καπνικαρέας και Ερμού, δίπλα στο flagship megastore H&M
To πιο αγαπημένο μας label από τον όμιλο H&M, ονόματι Arket, κάνει το ντεμπούτο του στην καρδιά της Αθήνας.
Στην πολυσύχναστη Πλατεία Καπνικαρέας 8 που διασταυρώνεται με τον πεζόδρομο της Ερμού και πίσω από το εκκλησάκι, κατέλαβε ένα ολόκληρο διατηρητέο κτίριο. Ετσι, δεν θα αναζητούμε τα είδη του μόνο στο διαδίκτυο!
Συγκεκριμένα, το ακίνητο βρίσκεται δίπλα στο flagship Η&Μ megastore, με συνολική επιφάνεια 2.500 τ.μ, υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και τέσσερις ακόμα ορόφους. Εκεί λειτουργούσε παλιά το ξενοδοχείο «Τουριστικόν» και από 13/2 οι πόρτες ξανανοίγουν.
Τα καταστήματα Arket κάνουν αυτή την περίοδο αλματώδη επέκταση ανά τον κόσμο. Πρόκειται για το τρίτο brand του ομίλου H&M και ιδρύθηκε το 2017 στη Στοκχόλμη. Ερχεται να συμπληρώσει την πιο premium ένδυση επί ελληνικού εδάφους μετά το Cos store στο Golden Hall. Προσφέρει ρούχα και αξεσουάρ για γυναίκες και άνδρες, προϊόντα περιποίησης σώματος και είδη εσωτερικής διακόσμησης. Όλα συνυπάρχουν με το Arket Café, που έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με healthy-vegetarian menu υπό την καθοδήγηση του Σουηδού σεφ Martin Berg.
Σήμερα το σήμα εκπροσωπείται με 41 φυσικά καταστήματα σε 17 χώρες και σε 31 μέσω eshops.
Κατασκευαστικά το πρώτο αθηναικό κατάστημα θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό με τεχνολογία RFID, «έξυπνα» δοκιμαστήρια και θυρίδες παραλαβής ή επιστροφής ηλεκτρονικών παραγγελιών.
Η είδηση της άφιξης της Arket στην Αθήνα έχει αναμφίβολα αναστατώσει τους λάτρεις της διεθνούς μόδας.
Όπως δήλωσε η managing director του brand, Pernilla Wohlfahrt, «η Αθήνα είναι η ιδανική πόλη για να ξεκινήσει η παρουσία του ARKET στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τη μακραίωνη ιστορία με την ενέργεια της σύγχρονης εποχής».
H head of Design της εταιρείας Ella Soccorsi επισημαίνει πως «η μακροζωία ήταν το όραμα της ARKET από το ξεκίνημα, δηλαδή για προϊόντα που θα αντέξουν στο χρόνο. Μιλάμε όχι μόνο για την υλική διάρκεια αλλά και για τη συναισθηματική».
Για την ίδια το λεγόμενο Scandi style είναι εμφανές σε όλα τα είδη.
Όπως εξηγεί «Έχει να κάνει με την πρακτικότητα, με το γεγονός ότι αυτό το στυλ μάς ακολουθεί στη ζωή μας. Μπορείς να είσαι σε ένα meeting και μετά με τα ίδια ρούχα να συνεχίσεις στο πάρκο με τα παιδιά σου ή να πας για yoga. Το Scandi style αποτυπώνει την ρεαλιστική πλευρά μιας γυναίκας. Ωστόσο είναι elevated και προσεγμένο και όμορφο, όχι απλά πρακτικό. Αντανακλά την ιστορία του Σκανδιναβικού design, αλλά και το όραμα μας για εκδημοκρατισμό της υψηλής ποιότητας και του high aesthetic. Το να δημιουργείς προσιτό design για όλους. Η ομορφιά είναι σημαντική για τους Σκανδιναβούς χωρ;iς αυτό να θεωρείται ελιτίστικο».
