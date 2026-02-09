Armani και όχι μόνο: Η μόδα πρωταγωνίστησε στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών

Celebrities (Mαράια Κάρει, Σαρλίζ Θερόν, Βιτόρια Τσερέτι κ.α.) και αθλητές ντύθηκαν από κορυφαία fashion labels

Eντονο το στίγμα της ιταλικής και της διεθνούς μόδας στην εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Winter Olympics στο στάδιο San Siro του Μιλάνου. Τα στιγμιότυπα αναστάτωσαν μεμιάς το διαδίκτυο καθώς το στυλιστικό αποτύπωμα του event μαγνήτισε αυτόματα τα βλέμματα. Καταρχήν υπήρξε μνημόσυνο στον αξέχαστο Giorgio Armani: Μια στρατιά μοντέλων στις μονοχρωμίες κόκκινου- πράσινου- λευκού, δηλαδή στους τόνους της Ιταλικής σημαίας, υπενθύμισαν τα περίφημα σακάκια του κοσμοκράτορα σχεδιαστή. Παρέλασαν σε σχηματισμούς πλαισιώνοντας το πιο περιζήτητο super model, τη Βιτόρια Τσερέτι. Η Ιταλίδα καλλονή με λευκή, δωρική τουαλέτα του οίκου κράτησε στα χέρια της τη σημαία, όπως είχε κάνει δυο δεκαετίες πριν η Κάρλα Μπρούνι. Ο Armani, πέρα από βασιλιάς της μόδας ήταν άλλωστε και υπερήφανος πολίτης του Μιλάνου, το οποίο στιγμάτισε γενικότερα με την αισθητική του, ενώ παραδοσιακά έντυνε τις αθλητικές αποστολές της γειτονικής χώρας.

Κοστούμια Giorgio Armani Kαι η Βιτόρια Τσερέτι ως ιέρεια της τελετής, με Armani

O ύμνος της Ιταλίας, τον οποίο ερμήνευσε – σε αμφιλεγόμενη διασκευή- η γνωστή ερμηνεύτρια Λάουρα Παουζίνι έκανε άπαντες να ριγήσουν. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ήταν ντυμένη με μαύρο maxi φόρεμα Armani με ανοίγματα στους ώμους και κεντήματα από κρύσταλλα και πέρλες. Από την Αμερική κατέφθασε η ντίβα Μαράια Κάρει επιμένοντας στο glam Hollywood style. Φορούσε μια ασημόλευκη «γοργονέ» τουαλέτα και άσπρη εσάρπα από φτερά με ετικέτα Fausto Puglisi for Roberto Cavalli. Φάνταζε ακίνητη σαν κούκλα στο στάδιο. Η αμερικάνικη προφορά και οι κορώνες της στο ιταλικό άσμα Volare έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου. Ακολούθησε εμφάνιση έκπληξη από την πανύψηλη Σαρλίζ Θερόν με μαύρη δημιουργία Versace με ανοίγματα στο μπούστο, που τόνιζε το αγαλμάτινο κορμί της. Κατέφθασε στο Μιλάνο ως πρέσβειρα Ειρήνης και τα μάτια της ήταν βουρκωμένα.

Η Μαράια Κάρει με Fausto Puglisi for Roberto Cavalli. Η Λάουρα Παουζίνι με Armani Η Σαρλίζ Θερόν με Versace

Δεν έλειψε από το γεγονός ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι με την περίφημη άρια Nessun Dorma του Giacomo Puccini (όπερα Turandot). Στο πρόγραμμα και ο rapper Ghali, με custom, all-white περιβολή Gucci (ο Demna Gvasalia ήταν στις κερκίδες). Στα χορευτικά εντάχθηκε και το τραγούδι A far l’ amore comincia tu» της αξεπέραστης Ραφαέλα Καρά με αναφορά στο iconic χτένισμά της.

Ο Αντρέα Μποτσέλι Στιγμιότυπο του show O ράπερ Ghali με Gucci

Όμως και οι αθλητές εκπροσώπησαν το fashion στερέωμα. Καταρχήν τα puffy coat dresses είχαν την υπογραφή του ισχυρού άνδρα και «εγκεφάλου» της Moncler Remo Ruffini. Το πρώτο τέτοιο look σε ασημί ξεσήκωσε τα βλέμματα με το που ξεπρόβαλε πρώτα για τη χώρα μας, την Ελλάδα. Η εταιρεία έντυσε και την αποστολή της Βραζιλίας που θεωρήθηκε από τις πλέον θεαματικές. Όμως και άλλες χώρες θέλησαν να κάνουν τη διαφορά στην τελετή.