Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

EVENTS

/

Armani και όχι μόνο: Η μόδα πρωταγωνίστησε στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών

Armani και όχι μόνο: Η μόδα πρωταγωνίστη...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Celebrities (Mαράια Κάρει, Σαρλίζ Θερόν, Βιτόρια Τσερέτι κ.α.) και αθλητές ντύθηκαν από κορυφαία fashion labels

Eντονο το στίγμα της ιταλικής και της διεθνούς μόδας στην εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Winter Olympics στο στάδιο San Siro του Μιλάνου.

Τα στιγμιότυπα αναστάτωσαν μεμιάς το διαδίκτυο καθώς το στυλιστικό αποτύπωμα του event μαγνήτισε αυτόματα τα βλέμματα. Καταρχήν υπήρξε μνημόσυνο στον αξέχαστο Giorgio Armani: Μια στρατιά μοντέλων στις μονοχρωμίες κόκκινου- πράσινου- λευκού, δηλαδή στους τόνους της Ιταλικής σημαίας, υπενθύμισαν τα περίφημα σακάκια του κοσμοκράτορα σχεδιαστή. Παρέλασαν σε σχηματισμούς πλαισιώνοντας το πιο περιζήτητο super model, τη Βιτόρια Τσερέτι. Η Ιταλίδα καλλονή με λευκή, δωρική τουαλέτα του οίκου κράτησε στα χέρια της τη σημαία, όπως είχε κάνει δυο δεκαετίες πριν η Κάρλα Μπρούνι.

Ο Armani, πέρα από βασιλιάς της μόδας ήταν άλλωστε και υπερήφανος πολίτης του Μιλάνου, το οποίο στιγμάτισε γενικότερα με την αισθητική του, ενώ παραδοσιακά έντυνε τις αθλητικές αποστολές της γειτονικής χώρας.

Κοστούμια Giorgio Armani

Κοστούμια Giorgio Armani

Kαι η Βιτόρια Τσερέτι ως ιέρεια της τελε...

Kαι η Βιτόρια Τσερέτι ως ιέρεια της τελετής, με Armani

O ύμνος της Ιταλίας, τον οποίο ερμήνευσε – σε αμφιλεγόμενη διασκευή- η γνωστή ερμηνεύτρια Λάουρα Παουζίνι έκανε άπαντες να ριγήσουν. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ήταν ντυμένη με μαύρο maxi φόρεμα Armani με ανοίγματα στους ώμους και κεντήματα από κρύσταλλα και πέρλες.

Από την Αμερική κατέφθασε η ντίβα Μαράια Κάρει επιμένοντας στο glam Hollywood style. Φορούσε μια ασημόλευκη «γοργονέ» τουαλέτα και άσπρη εσάρπα από φτερά με ετικέτα Fausto Puglisi for Roberto Cavalli. Φάνταζε ακίνητη σαν κούκλα στο στάδιο. Η αμερικάνικη προφορά και οι κορώνες της στο ιταλικό άσμα Volare έκαναν ταχύτατα το γύρω του κόσμου. Ακολούθησε εμφάνιση έκπληξη από την πανύψηλη Σαρλίζ Θερόν με μαύρη δημιουργία Versace με ανοίγματα στο μπούστο, που τόνιζε το αγαλμάτινο κορμί της. Κατέφθασε στο Μιλάνο ως πρέσβειρα Ειρήνης και τα μάτια της ήταν βουρκωμένα.

Η Μαράια Κάρει με Fausto Puglisi for Rob...

Η Μαράια Κάρει με Fausto Puglisi for Roberto Cavalli.

Η Λάουρα Παουζίνι με Armani

Η Λάουρα Παουζίνι με Armani

Η Σαρλίζ Θερόν με Versace

Η Σαρλίζ Θερόν με Versace

Δεν έλειψε από το γεγονός ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι με την περίφημη άρια  Nessun Dorma του Giacomo Puccini (όπερα Turandot). Στο πρόγραμμα και ο  rapper Ghali, με custom, all-white περιβολή Gucci (ο Demna Gvasalia ήταν στις κερκίδες).

Στα χορευτικά εντάχθηκε και το τραγούδι A far l’ amore comincia tu» της αξεπέραστης Ραφαέλα Καρά με αναφορά στο iconic χτένισμά της.

Ο Αντρέα Μποτσέλι

Ο Αντρέα Μποτσέλι

Στιγμιότυπο του show

Στιγμιότυπο του show

O ράπερ Ghali με Gucci

O ράπερ Ghali με Gucci

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μετά την α...

Όμως και οι αθλητές εκπροσώπησαν το fashion στερέωμα. Καταρχήν τα puffy coat dresses είχαν την υπογραφή του ισχυρού άνδρα και «εγκεφάλου» της Moncler Remo Ruffini. Το πρώτο τέτοιο look σε ασημί ξεσήκωσε τα βλέμματα με το που ξεπρόβαλε πρώτα για τη χώρα μας, την Ελλάδα. Η εταιρεία έντυσε και την αποστολή της Βραζιλίας που θεωρήθηκε από τις πλέον θεαματικές. Όμως και άλλες χώρες θέλησαν να κάνουν τη διαφορά στην τελετή.

Οι Moncler στολές που προπορεύονταν των αποστολών

Οι Moncler στολές που προπορεύονταν των αποστολών

Τeam Italy με Armani E7

Τeam Italy με Armani E7

H Βραζιλία με Moncler

H Βραζιλία με Moncler

Τeam USA με Ralph Lauren

Τeam USA με Ralph Lauren

Αιτή με εμπριμέ Stella Jean

Αιτή με εμπριμέ Stella Jean

Η βρετανική ομάδα με Tom Daley x Ben She...

Η βρετανική ομάδα με Tom Daley x Ben Sherman originals

Kαναδάς με Lululemon

Kαναδάς με Lululemon

Ειδήσεις Τώρα

Καρναβάλι των Μικρών 2026: Η σειρά παρέλασης των λιλιπούτειων καρναβαλιστών

Bud Bunny, Super Bowl: Με custom looks Zara σε χωράφι ζαχαροκάλαμου

Ζεντάγια: Το παγκόσμιο λογότυπο Le Monogram γιορτάζει τα 130 χρόνια του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο
Best View
Events
["\u03a7\u03b5\u03b9\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9\u03bd\u03bf\u03af \u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03b9\u03b1\u03ba\u03bf\u03af \u0391\u03b3\u03ce\u03bd\u03b5\u03c2","\u039c\u03b9\u03bb\u03ac\u03bd\u03bf"]
820481
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View