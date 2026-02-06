Όταν οι μαθητές γίνονται τραγουδοποιοί για το Καρναβάλι, μιλήσαμε με τη Βενίτα Παπαγγελοπούλου

Oυδείς αμφισβητεί πως το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί αφετηρία καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας.

Χαιρόμαστε πολύ- μεταξύ άλλων- που οι νέες γενιές μαθαίνουν να παράγουν τέχνη μέσα από την αποκριάτικη παράδοση της πόλης και να μην περιορίζονται μόνο στη μεταμφίεση και τη διασκέδαση. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των μαθητών του 13ου & του 41ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών, οι οποίοι έγιναν στιχουργοί και σήμερα τραγουδούν και παίζουν φλογέρα περνώντας οικολογικά μηνύματα.

Με την καθοδήγηση της δασκάλας μουσικής, Βενίτας Παπαγγελοπούλου, η οποία έγραψε και την πρωτότυπη μουσική, συμμετέχουν με το κομμάτι «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή» στο Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού της ΚΕΔΗΠ.

Το άλλο Σάββατο 14/2 θα τους απολαύσουμε μάλιστα στην επίσημη παρουσίαση των 7 συμμετοχών, δηλαδή όλων των τραγουδιών του φεστιβάλ στο Συνεδριακό της πανεπιστημιούπολης. Προηγήθηκαν βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση στο στούντιο Noise Box του Σάκη Μπάστα καθώς και φωτογραφίσεις στην πόλη και το θέατρο Act.

Tο «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή» έχει «βγει» και στο YouTube. Όπως θα δείτε, αποδίδεται με θεατρικότητα και συγχρονισμένη κινησιολογία.