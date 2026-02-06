Όταν οι μαθητές γίνονται τραγουδοποιοί για το Καρναβάλι, μιλήσαμε με τη Βενίτα Παπαγγελοπούλου

13ο – 41ο Δημοτικό σε κοινή «πράσινη» συμμετοχή για το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού της ΚΕΔΗΠ
Oυδείς αμφισβητεί πως το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί αφετηρία καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας.
Χαιρόμαστε πολύ- μεταξύ άλλων- που οι νέες γενιές μαθαίνουν να παράγουν τέχνη μέσα από την αποκριάτικη παράδοση της πόλης και να μην περιορίζονται μόνο στη μεταμφίεση και τη διασκέδαση. Παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των μαθητών του 13ου & του 41ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών, οι οποίοι έγιναν στιχουργοί και σήμερα τραγουδούν και παίζουν φλογέρα περνώντας οικολογικά μηνύματα.
Με την καθοδήγηση της δασκάλας μουσικής, Βενίτας Παπαγγελοπούλου, η οποία έγραψε και την πρωτότυπη μουσική, συμμετέχουν με το κομμάτι «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή» στο Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού της ΚΕΔΗΠ.
Το άλλο Σάββατο 14/2 θα τους απολαύσουμε μάλιστα στην επίσημη παρουσίαση των 7 συμμετοχών, δηλαδή όλων των τραγουδιών του φεστιβάλ στο Συνεδριακό της πανεπιστημιούπολης. Προηγήθηκαν βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση στο στούντιο Noise Box του Σάκη Μπάστα καθώς και φωτογραφίσεις στην πόλη και το θέατρο Act.
Tο «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή» έχει «βγει» και στο YouTube. Όπως θα δείτε, αποδίδεται με θεατρικότητα και συγχρονισμένη κινησιολογία.
Η κ. Παπαγγελοπούλου επισημαίνει πως οι μαθητές της Δ, Ε, ΣΤ΄ τάξης δύο σχολείων της πόλης μας συνεργάστηκαν με θέμα το περιβάλλον και ειδικά μέσα στο επαγγελματικό στούντιο έδειξαν απίστευτη υπευθυνότητα και ενέργεια. Γενικότερα έχουν ενθουσιαστεί από την όλη εμπειρία. Στόχος του Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού, να συγκεντρωθεί καινούριο υλικό τοπικών ερασιτεχνικών δυνάμεων που θα «ντύνει» παιδικές παρελάσεις και σχετικά δρώμενα.
Όπως ανάφερε στο thebest.gr η Βενίτα Παπαγγελοπούλου: «Η σύμπραξη των δύο σχολείων αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα συνεργασίας που υπερβαίνει τα όρια της σχολικής τάξης και δημιουργεί ένα κοινό πεδίο έκφρασης, δημιουργικότητας και παιδαγωγικής εμπειρίας για τους μαθητές. Μέσα από δράσεις όπως η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά μπροστά σε κοινό, να δημιουργήσουν πρωτότυπο μουσικό υλικό και να βιώσουν τη χαρά της συλλογικής προσπάθειας σε πραγματικές συνθήκες πολιτισμού. Το τραγούδι «Πράσινο μέλλον – ζωή καθαρή» προσφέρει ακριβώς αυτό: μια ζωντανή σύνθεση παιδικής φωνής, μουσικής και οικολογικού μηνύματος, που ενώνει τη χαρά του καρναβαλιού με την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή».
Συνδιοργανωτής και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
