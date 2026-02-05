Φυσική ομορφιά με κοινωνικό σκοπό: Η Lancome υποδέχεται την Κρίστι Τέρλιγκτον

H 57χρονη Αμερικανίδα που υπήρξε κορυφαίο μοντέλο των nineties, είναι υπέρμαχος της της μητρικής υγείας και ευεξίας
Το… στέμμα της ambassador του διεθνούς κολοσσού ομορφιάς Lancome, φοράει η Κρίστι Τέρλιγκτον. Η 57χρονη Αμερικανίδα και βετεράνος super model, εκπροσώπησε την φυσική φινέτσα στα νιάτα της αλλά σήμερα θεωρείται πρότυπο natural ωριμότητας και φιλανθρωπικής δράσης.
Είναι ιδρύτρια μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, συγγραφέας, λάτρης της γιόγκα και υπέρμαχος της ευεξίας με βάση τη Νέα Υόρκη.
Η εμπειρία της από την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και το ταξίδι της μητρότητας την ενέπνευσαν να γράψει, να σκηνοθετήσει και να κάνει την παραγωγή του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ No Woman, No Cry (2010). Κατόπιν ξεκίνησε την εκστρατεία Every Mother Counts, πιστεύοντας ότι οφείλεις να αξιοποιείς την επιδραστικότητά σου, για να επιτυγχάνεις μακροχρόνιες θετικές αλλαγές.
Όπως αναφέρει η ίδια για τη σύμπραξη με τη Lancome: «Η Lancôme εκπροσωπεί μια κληρονομιά γαλλικής κομψότητας και προόδου την οποία ενστερνιζόμουν πάντα. Θαυμάζω εδώ και χρόνια την αφοσίωση με την οποία η μάρκα τιμά τις γυναίκες σε κάθε στάδιο της ζωής και τη δέσμευσή τους σε ουσιαστικές αξίες. Ως άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στην υπεράσπιση της υγείας και της ευεξίας των γυναικών, αισθάνομαι τιμή που γίνομαι μέλος μιας οικογένειας, η οποία μοιράζεται αυτό το όραμα και χρησιμοποιεί την ομορφιά ως πλατφόρμα για να επιτυγχάνει θετικές αλλαγές».
Η Vania Lacascade, global president της Lancôme, ανήγγειλε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Christy. Η συνειδητή αισιοδοξία της, η αίσθηση σκοπού και η δέσμευσή της στην υποστήριξη των γυναικών κάθε ηλικίας ενσαρκώνουν απόλυτα τις αξίες της Lancôme. Μας εμπνέει απεριόριστα η χάρη, η σοφία και η ικανότητά της να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις με διαφορετικές κοινότητες».
