Φυσική ομορφιά με κοινωνικό σκοπό: Η Lancome υποδέχεται την Κρίστι Τέρλιγκτον

Το… στέμμα της ambassador του διεθνούς κολοσσού ομορφιάς Lancome, φοράει η Κρίστι Τέρλιγκτον. Η 57χρονη Αμερικανίδα και βετεράνος super model, εκπροσώπησε την φυσική φινέτσα στα νιάτα της αλλά σήμερα θεωρείται πρότυπο natural ωριμότητας και φιλανθρωπικής δράσης.

Είναι ιδρύτρια μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, συγγραφέας, λάτρης της γιόγκα και υπέρμαχος της ευεξίας με βάση τη Νέα Υόρκη.

Η εμπειρία της από την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και το ταξίδι της μητρότητας την ενέπνευσαν να γράψει, να σκηνοθετήσει και να κάνει την παραγωγή του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ No Woman, No Cry (2010). Κατόπιν ξεκίνησε την εκστρατεία Every Mother Counts, πιστεύοντας ότι οφείλεις να αξιοποιείς την επιδραστικότητά σου, για να επιτυγχάνεις μακροχρόνιες θετικές αλλαγές.