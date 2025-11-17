Μάιλι Σάιρους: Τραγουδάει και ποζάρει ως global ambassador της Maybellne

Κοσμαγάπητο μουσικό είδωλο ειδικά στην Αμερική, ανανέωσε ένα μουσικό σλόγκαν που βασίλευε από τα eighties

Παγκόσμια πρέσβειρα του υπερ-δημοφιλούς στη νεολαία label καλλυντικών Maybelline χρίστηκε η pop diva Μάιλι Σάιρους. Ακατανίκητο είδωλο της νέας γενιάς, επιδραστική, πολυβραβευμένη, άτακτη και sexy, ανανέωσε μάλιστα το μουσικό σλόγκαν της εταιρείας, ένα από τα πιο εμβληματικά beauty jingles της σύγχρονης εποχής. Το «Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline», που έχει μεγαλώσει γενιές από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, ξαναγύρισε λοιπόν!. Η ηχογράφηση έγινε στα θρυλικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης, όπου έχουν δουλέψει κάποια από τα μεγαλύτερα μουσικά ονόματα της Αμερικής.