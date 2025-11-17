Μάιλι Σάιρους: Τραγουδάει και ποζάρει ως global ambassador της Maybellne

Κοσμαγάπητο μουσικό είδωλο ειδικά στην Αμερική, ανανέωσε ένα μουσικό σλόγκαν που βασίλευε από τα eighties
Παγκόσμια πρέσβειρα του υπερ-δημοφιλούς στη νεολαία label καλλυντικών Maybelline χρίστηκε η pop diva Μάιλι Σάιρους.
Ακατανίκητο είδωλο της νέας γενιάς, επιδραστική, πολυβραβευμένη, άτακτη και sexy, ανανέωσε μάλιστα το μουσικό σλόγκαν της εταιρείας, ένα από τα πιο εμβληματικά beauty jingles της σύγχρονης εποχής. Το «Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline», που έχει μεγαλώσει γενιές από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, ξαναγύρισε λοιπόν!.
Η ηχογράφηση έγινε στα θρυλικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης, όπου έχουν δουλέψει κάποια από τα μεγαλύτερα μουσικά ονόματα της Αμερικής.
«Θυμάμαι να τραγουδάω το jingle της Maybelline όταν ήμουν παιδί, και φανταζόμουν ότι ήμουν εγώ στην οθόνη. Τώρα, είμαι πραγματικά εγώ», λέει η Μάιλι.«Το να παίρνεις κάτι τόσο εμβληματικό και να το κάνεις δικό σου… είναι βαθιά προσωπικό και πολύ δυνατό. Στη μουσική υπάρχει performance, αλλά και ειλικρίνεια. Το μακιγιάζ ενισχύει και τα δύο. Είναι ο τρόπος που λέω την αλήθεια μου, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω».
Η καμπάνια αναμένεται να εξαπλωθεί πολύ δυναμικά σε τηλεόραση, digital, social media και καταστήματα, με τη Maybelline να δηλώνει ότι αυτή είναι η απαρχή μιας «νέας εποχής» για το brand.
Με καλλιτεχνική πορεία που διαμηνύει ως αξίες ζωής την αλλαγή, την αμφιβολία και τη μεταμόρφωση η τραγουδίστρια συνεργάζεται με τη Maybelline στο ίδιο ακριβώς πνεύμα.
Το ρεπερτόριό της συνδυάζει pop, rock, hip hop, R&B με πολλά προσωπικά hits. Από το πολύκροτο «Wrecking Ball» ως το πιο πρόσφατο πολυτραγουδισμένο «Flowers», η 32χρονη από το Τενεσί ανηκει στους πιο εμπορικούς stars ever. Tραγουδοποιός, performer, ηθοποιός (που έκανε τα πρώτα της βήματα ως teen idol της Disney στη σειρά Hannah Montana) αλλά και υπέρμαχος της queer κοινότητας, έχει συμπεριληφθεί στη λίστες των «Top Artists of the 21st Century» και «Top 100 Women Artists of the 21st Century» της Βillboard.
Governors Awards: Από τα ωραιότερα red carpets, με επικεφαλής τη Σίντνεϊ Σουίνι
Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την Ελλάδα: «Αγαπώ τη νυχτερινή ζωή, το φαγητό, τους ανθρώπους και την κουλτούρα»
«Κολλήσαμε» με τα γιορτινά φωτιστικά της IKEA, oι πιο χαριτωμένες και πρωτότυπες ιδέες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr