Nude, neutral και lipgloss nails! Φυσικότητα και άχρωμα νύχια ακόμα και στη Victoria’s Secret

«Τhe Nude Awakening» είναι ο τίτλος κεντρικού δημοσιεύματος στο αμερικάνικο περιοδικό inStyle.

Όπως επισημαίνεται, η φυσική όψη των νυχιών έχει επικρατήσει -μακράν -στο τοπίο του μανικιούρ, παρά τα όσα ακούγονται για τα χρωματικά trends στα νύχια. Η δημοτικότητα του διακριτικού «γαλλικού» και το αιθέριο «αγγελικό» μανικιούρ της Σελένα Γκόμεζ στον πρόσφατο γάμο της αποτελούν ισχυρές ενδείξεις.

«Τι είναι επίκαιρο τώρα; Ποια είναι η τάση;» Αυτά με ρωτάνε διαρκώς ομολογεί η celebrity nail artist Zola Ganzorigt, που έχει αναλάβει διασημότητες όπως Χέιλι Μπίμπερ, Κάιλι και Κένταλ Τζένερ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ. «Τους απαντάω λοιπόν: Μη με ρωτάτε γιατί εγώ κάνω συνέχεια nude nails». Όπως συμβαίνει γενικότερα στο χώρο της ομορφιάς, όπου το μακιγιάζ γίνεται ολοένα πιο «αόρατο» και φυσικό, με προιόντα και παλέτες ουδέτερων αποχρώσεων, το ίδιο καθιερώνεται πια και στα νύχια.