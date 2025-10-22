Nude, neutral και lipgloss nails! Φυσικότητα και άχρωμα νύχια ακόμα και στη Victoria’s Secret

To περιοδικό inStyle με δηλώσεις διάσημων experts επιμένει πως η ήσυχη πολυτέλεια κατέλαβε και το μανικιούρ
«Τhe Nude Awakening» είναι ο τίτλος κεντρικού δημοσιεύματος στο αμερικάνικο περιοδικό inStyle.
Όπως επισημαίνεται, η φυσική όψη των νυχιών έχει επικρατήσει -μακράν -στο τοπίο του μανικιούρ, παρά τα όσα ακούγονται για τα χρωματικά trends στα νύχια. Η δημοτικότητα του διακριτικού «γαλλικού» και το αιθέριο «αγγελικό» μανικιούρ της Σελένα Γκόμεζ στον πρόσφατο γάμο της αποτελούν ισχυρές ενδείξεις.
«Τι είναι επίκαιρο τώρα; Ποια είναι η τάση;» Αυτά με ρωτάνε διαρκώς ομολογεί η celebrity nail artist Zola Ganzorigt, που έχει αναλάβει διασημότητες όπως Χέιλι Μπίμπερ, Κάιλι και Κένταλ Τζένερ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ. «Τους απαντάω λοιπόν: Μη με ρωτάτε γιατί εγώ κάνω συνέχεια nude nails». Όπως συμβαίνει γενικότερα στο χώρο της ομορφιάς, όπου το μακιγιάζ γίνεται ολοένα πιο «αόρατο» και φυσικό, με προιόντα και παλέτες ουδέτερων αποχρώσεων, το ίδιο καθιερώνεται πια και στα νύχια.
Ως τώρα το trend του άχρωμου nude & clean φαινόταν βαρετό στα χέρια, όμως με τις νέες τεχνικές δεν είναι πια. Τα glazed, τα «γυάλινα», τα περλέ και τα ημιδιάφανα που καθρεφτίζουν, δείχνουν πολύ πιο φίνα σε natural βερνίκια (μπεζ, ροζ, άχρωμα κλπ). Η Holly Falcone της εταιρείας Celisse, πρότεινε αστραφτερά second skin nails ακόμα και στο φετινό Victoria’s Secret show. Το αποτέλεσμα έλαμπε με ελάχιστη περιεκτικότητα χρώματος.
Διακριτικά νύχια ακόμα και στη φαντασμαγορία Victoria’s Secret, φλας στα παρασκήνια
Neutral nails είδαμε και στην πασαρέλα του οίκου Prabal Gurung στη Νέα Υόρκη. Στα shows της Louise Trotter για τη Bottega Veneta, του Matthieu Blazy για τη Chanel ακόμα και ο Pharrell στο Louis Vuitton men’s show, οι παραλλαγές του «γαλλικού» νίκησαν τις φαντεζί μονοχρωμίες ή τα όποια σχέδια. «Ολοι, αγόρια, κορίτσια και άπαντες «in between»—θέλουν να νιώθουν «luxurious, chic, fresh, expensive». Η μόδα είναι πιο μινιμαλιστική και στρέφεται στα όμορφα, clean νύχια εξηγεί ο Dawn Sterling, expert σε Chanel και Louis Vuitton.
Αριστερά Prabal Gurung Spring 2026. Δεξιά nude nail look της εταιρείας Celisse
Mπορούν λοιπόν και τα νύχια να φαίνονται «ακριβά» ώστε να ακολουθήσουν το ρεύμα της «ήσυχης πολυτέλειας». Ακόμα και ένα απλό γυαλιστικό coat λανσάρεται ως πιο ενημερωμένο από ένα έντονο βερνίκι τώρα. Οι ειδικοί συστήνουν τη νέα ορολογία lipgloss nails καταλήγοντας στη νίκη της αφαιρετικής διαφάνειας.
Valentino ambassador η Ντακότα Τζόνσον, ξανασμίγει με τον «κολλητό» της Alessandro Michele
Όχι, το «After the Hunt» δεν μπορεί να αρέσει σε όλον τον κόσμο
Διονύσης Σαββόπουλος: Πώς έμαθε το 2020 για τον καρκίνο – «Είχα κάτι ενοχλήσεις και πήγα στους γιατρούς»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr