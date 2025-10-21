Όχι, το «After the Hunt» δεν μπορεί να αρέσει σε όλον τον κόσμο

Η Τζούλια Ρόμπερτς σε δίλλημα, ως ψυχρή εκπρόσωπος του τοξικού κατεστημένου του Γέιλ
Από τις πολυσυζητημένες ταινίες των ημερών, το «After the Hunt- Μετά το Κυνήγι» με πρωταγωνίστρια τη super star Τζούλια Ρόμπερτς.
Ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο έχει διχάσει θεατές και κριτικούς επιλέγοντας να στοχάζεται και να φιλοσοφεί περί ηθικής στα upper class πανεπιστημιακά έδρανα. H elegant ταινία «παρακολουθεί» τα συμβάντα σε «γκρίζο» έδαφος και δεν παίρνει θέση ώστε να ελκύει το μέσο θεατή. Η Ρόμπερτς με ξανθιές μπούκλες old Hollywood και κλασικό, ανδρόγυνο style, εμφανίζεται ως ψυχρή εκπρόσωπος ενός τοξικού status στην πιο εσωτερική ερμηνεία της ever. Το πρόσωπό της είναι σαν παγωμένη μάσκα.
Μιλάμε για ένα κοινωνικό και υπαρξιακό δράμα την περίοδο (2019) που είχε φουντώσει το κίνημα #MeToo. Με φόντο το Γέιλ και τις υπέρμετρες φιλοδοξίες των ακαδημαικών, η σημαντική καθηγήτρια φιλοσοφίας Αλμα έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο, καθώς η δυναμική queer διδακτορική σπουδάστρια και προστατευόμενή της Μάγκι κατηγορεί για βιασμό έναν συνάδελφό της καθηγητή. Με τη σειρά του εκείνος, απροκάλυπτα θρασύς και ερωτύλος, επιμένει πως η φοιτήτρια με την πλούσια καταγωγή αντιγράφει στις εξετάσεις…
Ενώ μάχεται με το δίλημμα της συνείδησής της, η Αλμα θέλει να προστατέψει το πανεπιστημιακό κύρος. Ταυτόχρονα, ανασύρει στο μυαλό της ένα δικό της κρυφό μυστικό. Στο επίκεντρο του περιβάλλοντός της φαντάζει ως αντικείμενο έρωτα και θαυμασμού..
Οι έννοιες της αλήθειας, της εξουσίας, της φιλοδοξίας, του φεμινισμού, του χάσματος γενεών στις αντιλήψεις, μπλέκονται σε ένα αβέβαιο κουβάρι με σκοτεινές κοντινές λήψεις. Αρκετός κόσμος βγαίνει απογοητευμένος από τα Options της Veso Mare.
Tίθενται σύνθετα ερωτήματα σαν παιχνίδι διανόησης και δίχως ισχυρούς διαλόγους ώστε να οδηγείσαι σε λύση και κορύφωση.
Παρά τις σεναριακές ασάφειες πάντως, το φινάλε έχει επαινεθεί στον Τύπο.
ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ
Οι κριτικές στα διεθνή media είναι κυρίως 2 και 3 αστέρια αλλά φθάνουν και τα 5. Για παράδειγμα το BBC που δίνει 3 αστέρια γράφει για μια Τζούλια Ρόμπερτς που οδεύει για δεύτερο Οσκαρ, 25 χρόνια μετά το θρίαμβο της «Εριν Μπρόκοβιτς». Κατά τους Times μάλιστα είναι «η performance της ζωής της». Σύμφωνα με την εφημερίδα The New Yorker «ο Γκουαντανίνο ενθαρρύνει διαρκώς τις αμφιβολίες μας», ωστόσο η Wasighton Post τον εμφανίζει «μπερδεμένο με το #MeToo».
Aποθεωτική είναι η Telegraph που χαρίζει στο φιλμ 5 αστέρια.
ΤΟ STYLE
Oπως πάντα στο σινεμά του Γκουαντανίνο, η υποδειγματική αισθητική πρωταγωνιστεί. Το διαμέρισμα της Αλμα σε «English» νεοκλασικό ύφος, η περίφημη και εμβληματική Beinecke library του Γέιλ αλλά και η μονοχρωματική γκαρνταρόμπα των κεντρικών ηρώων φτιάχνουν κλίμα. Η Ρόμπερτς ως φωτεινή προσωπικότητα στον πυρήνα των εξελίξεων ντύνεται στα λευκά από την ενδυματολόγο Giulia Piersanti. Το κοστούμι και τα σύνολα του label Toteme σε λιτές γραμμές έχουν προκαλέσει διάφορα θετικά δημοσιεύματα. Το ντύσιμο της ηρωίδας της επανακαθορίζει με σύγχρονη, σοφιστικέ διάθεση την οπτική του power suit και συμβολίζει ξεκάθαρα την ισχυρή της θέση.
Κλείνοντας θα λέγαμε πως όπως πάντα ο Γκουαντανίνο πετυχαίνει εξαιρετικές ερμηνείες και στους δεύτερους ρόλους των Αγιο Αντεμπίρι και Αντριου Γκάρφιλντ. Σίγουρα όμως δεν κάνει κινηματογράφο για όλους.
