Όχι, το «After the Hunt» δεν μπορεί να αρέσει σε όλον τον κόσμο

Από τις πολυσυζητημένες ταινίες των ημερών, το «After the Hunt- Μετά το Κυνήγι» με πρωταγωνίστρια τη super star Τζούλια Ρόμπερτς.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο έχει διχάσει θεατές και κριτικούς επιλέγοντας να στοχάζεται και να φιλοσοφεί περί ηθικής στα upper class πανεπιστημιακά έδρανα. H elegant ταινία «παρακολουθεί» τα συμβάντα σε «γκρίζο» έδαφος και δεν παίρνει θέση ώστε να ελκύει το μέσο θεατή. Η Ρόμπερτς με ξανθιές μπούκλες old Hollywood και κλασικό, ανδρόγυνο style, εμφανίζεται ως ψυχρή εκπρόσωπος ενός τοξικού status στην πιο εσωτερική ερμηνεία της ever. Το πρόσωπό της είναι σαν παγωμένη μάσκα.

Μιλάμε για ένα κοινωνικό και υπαρξιακό δράμα την περίοδο (2019) που είχε φουντώσει το κίνημα #MeToo. Με φόντο το Γέιλ και τις υπέρμετρες φιλοδοξίες των ακαδημαικών, η σημαντική καθηγήτρια φιλοσοφίας Αλμα έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκάνδαλο, καθώς η δυναμική queer διδακτορική σπουδάστρια και προστατευόμενή της Μάγκι κατηγορεί για βιασμό έναν συνάδελφό της καθηγητή. Με τη σειρά του εκείνος, απροκάλυπτα θρασύς και ερωτύλος, επιμένει πως η φοιτήτρια με την πλούσια καταγωγή αντιγράφει στις εξετάσεις…

Ενώ μάχεται με το δίλημμα της συνείδησής της, η Αλμα θέλει να προστατέψει το πανεπιστημιακό κύρος. Ταυτόχρονα, ανασύρει στο μυαλό της ένα δικό της κρυφό μυστικό. Στο επίκεντρο του περιβάλλοντός της φαντάζει ως αντικείμενο έρωτα και θαυμασμού..