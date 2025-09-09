Tρέμε Vogue; Αναστάτωση για το φιλόδοξο περιοδικό 72, cover star η Τζούλια Ρόμπερτς

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ και προσωπική του φίλη, τη Τζούλια Ρόμπαρτς επέλεξε για το πρώτο εξώφυλλο του ολοκαίνουριου περιοδικού «72» ο Edward Enninful. Ο ισχυρός άνδρας των εκδόσεων μόδας- στυλίστας, συνεργάτης και επικεφαλής σε I-D και Vogue στο παρελθόν- τόλμησε το μεγάλο άλμα.

Συγκεκριμένα, υπήρξε editor-in-chief της British Vogue και European editorial director της Condé Nast. Παλιότερα συνέβαλε στη χρυσή εποχή της ιταλικής Vogue, πλάι στους Franca Sozzani και Steven Meisel.

·Σήμερα, συζητιέται όμως ως ο βασικός ανταγωνιστής τους.

Μόλις κυκλοφόρησε με την υπογραφή του το 72, που λανσάρεται ως το μεγάλο editorial project του Enninful και απειλεί το καθεστώς κύρους των Vogue.

Η 57χρονη ηθοποιός Tζούλια Ρόμπαρτς στο παρθενικό εξώφυλλο θεωρείται ένδειξη ισχύος και πολύτιμων επαφών. Ο τίτλος EE72 παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής του Enninful, 1972.

Όπως τόνισε ο ίδιος για την επιλογή της δημοφιλούς πρωταγωνίστριας πρόκειται για μια «στρατηγική απόφαση», καθώς ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο την αποστολή του νέου περιοδικού: να τιμά διαχρονικά icons που έχουν σημαδέψει τη δημιουργική βιομηχανία, ενώ παράλληλα να ανοίγει χώρο στις νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η Τζούλια έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να επικοινωνεί με κοινά διαφορετικών γενεών και πολιτισμών», δήλωσε χαρακτηριστικά.