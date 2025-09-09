Tρέμε Vogue; Αναστάτωση για το φιλόδοξο περιοδικό 72, cover star η Τζούλια Ρόμπερτς

Ο πρώην editor-in-chief της βρετανικής Vogue, Edward Enninful, οραματίζεται το δικό του θρόνο στα fashion media
Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ και προσωπική του φίλη, τη Τζούλια Ρόμπαρτς επέλεξε για το πρώτο εξώφυλλο του ολοκαίνουριου περιοδικού «72» ο Edward Enninful. Ο ισχυρός άνδρας των εκδόσεων μόδας- στυλίστας, συνεργάτης και επικεφαλής σε I-D και Vogue στο παρελθόν- τόλμησε το μεγάλο άλμα.
Συγκεκριμένα, υπήρξε editor-in-chief της British Vogue και European editorial director της Condé Nast. Παλιότερα συνέβαλε στη χρυσή εποχή της ιταλικής Vogue, πλάι στους Franca Sozzani και Steven Meisel.
·Σήμερα, συζητιέται όμως ως ο βασικός ανταγωνιστής τους.
Μόλις κυκλοφόρησε με την υπογραφή του το 72, που λανσάρεται ως το μεγάλο editorial project του Enninful και απειλεί το καθεστώς κύρους των Vogue.
Η 57χρονη ηθοποιός Tζούλια Ρόμπαρτς στο παρθενικό εξώφυλλο θεωρείται ένδειξη ισχύος και πολύτιμων επαφών. Ο τίτλος EE72 παραπέμπει στην ημερομηνία γέννησής του Enninful, 1972.
Όπως τόνισε ο ίδιος για την επιλογή της δημοφιλούς πρωταγωνίστριας πρόκειται για μια «στρατηγική απόφαση», καθώς ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο την αποστολή του νέου περιοδικού: να τιμά διαχρονικά icons που έχουν σημαδέψει τη δημιουργική βιομηχανία, ενώ παράλληλα να ανοίγει χώρο στις νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.
«Η Τζούλια έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να επικοινωνεί με κοινά διαφορετικών γενεών και πολιτισμών», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Ρόμπερτς ποζάρει με πουκάμισο και σακάκι Phoebe Philo και κοσμήματα Tiffany & Co. Φωτογραφήθηκε στο Λονδίνο από τον Craig McDean, με styling της Elizabeth Stewart. Εδωσε μάλιστα συνέντευξη στον φίλο και συνάδελφό της Τζορτζ Κλούνει. Ακόμα στις σελίδες του 72 φιλοξενούνται προσωπικότητες μόδας, θεάματος και τέχνης όπως οι Jonathan Anderson, Stella McCartney, Marc Jacobs, Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey κ.α.
Επισήμως η καινούρια άφιξη θα σηματοδοτηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου με διεθνείς παρουσιάσεις σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο. Θα συνεργαστούν labels, Moncler και Levi’s, εγκαινιάζοντας μια άλλη φιλοσοφία στο χώρο. Η όλη πρωτοβουλία έχει κριθεί ήδη ως το αντίπαλον δέος των επιλογών της Anna Wintour. Ο Enninful θωρείται λιγότερο εμπορικός, υπέρμαχος της ποικιλομορφίας και του edgy elegance. Δίπλα του έχουν συστρατευτεί η δημοσιογράφος fashion expert Sarah Harris αλλά και η γαζέλα- θρύλος Ναόμι Κάμπελ. Αναμένουμε τι θα συμβεί λοιπόν.
