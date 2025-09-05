H Αννα Γουίντουρ «ευλόγησε» την διάδοχό της, είναι κόρη της Κάντις Μπέργκεν

Η είδηση πως η σιδηρά κυρία της Vogue Αννα Γουίντουρ επέλεξε εκείνη που θα τη διαδεχθεί, κάνει τις τελευταίες μέρες το γύρω του κόσμου.

Πρόκειται για την 39χρονη Αμερικανο- Γαλλίδα Chloe Malle- Κλοέ Μάλ, κόρη του αείμνηστου σκηνοθέτη Λουί Μαλ και της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν. Η Κλοέ έχει ξεχωρίσει για τη γραφή της, όντας ήδη στο επιτελείο της Vogue.

Μετά από λογοτεχνικές σπουδές στο πανεπιστήμιο Brown, ξεκίνησε να εργάζεται στο περιοδικό αφού είχε θητεύσει ως ασκούμενη σε New York Observer και New York Times. Αφέθηκε στην έντονη κοινωνική ζωή αφού εργάστηκε αρχικά ως social editor. Η γκαρνταρόμπα της δεν άρεσε ποτέ στη Γουίντουρ (όπως και η συνήθειά της για μαύρα καλσόν) όμως οι επαφές της, το ένστικτο του ρεπορτάζ και η αιρετική αντιμετώπισή της στη μόδα την ώθησαν να αναρριχηθεί. Σήμερα πήρε τον τίτλο top editor – δηλαδή με κάπως πιο περιορισμένα καθήκοντα από εκείνα της Γουίντουρ- και αναμένεται να οδηγήσει τη Vogue στη νέα εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιωσιμότητας.