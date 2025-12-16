Back to Top
Christmas looks, από τη high fashion στα Zara, τι θα φορέσουμε τα Χριστούγεννα

Ετοιμάσαμε ένα φωτογραφικό «πανόραμα» με τις κορυφαίες party προτάσεις των ημερών

Οι υφές μαγνητίζουν τα βλέμματα στο φετινό γιορτινό βεστιάριο.

Δαντέλα, διαφάνειες, βελούδο, παγιέτες, δίχτυα, σατέν, λαμπερά τουίντ και 3D διάκοσμος (φτερά, κρόσσια, λουλούδια, κεντήματα, βολάν) είναι στο στόχαστρο των καταναλωτών.

Η λάμψη παραμένει ακλόνητο ζητούμενο αν και το αισθησιακό παιχνίδι της γυμνής επιδερμίδας την ανταγωνίζεται δυναμικά. Στράπλες, lingerie, bustier και ντραπαρίσματα συνεχίζουν πρωταγωνιστούν στα πατρόν με καινούριο έρωτα τα δαντελωτά κορμάκια. Θα λέγαμε ότι η θηλυκότητα έχει παραμερίσει την εμμονή με το ανδρόγυνο.

Μαύρο, λευκό, κόκκινο, καφέ, μπορντό και όλη η παλέτα του ροζ είναι τα δημοφιλέστερα χρώματα πλάι στα metallics. Mοβ, μπλε, λεμονί, πράσινα ανήκουν στην μειοψηφία. 

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Chloe

Chloe

Valentino

Valentino

Ralph Lauren

Ralph Lauren

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta

Συγκεντρώσαμε εικόνες από διάσημες πασαρέλες και προσιτά πολυκαταστήματα πριν βγείτε για shopping (ή αξιοποιήσετε σοφά παλιότερα κομμάτια που ήδη έχετε).

Dior

Dior

Valentino

Valentino

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Dolce e Gabbana

Chanel

Chanel

Alberta Ferretti

Alberta Ferretti

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Stella Mc Cartney

Gucci

Gucci

Saint Laurent

Saint Laurent

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Giambattista Valli

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta

Valentino

Valentino

Fendi

Fendi

Elie Saab

Elie Saab

Michael Kors

Michael Kors

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci

Ralph Lauren

Ralph Lauren

ΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Straduvarius

Straduvarius

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Zara

Best View