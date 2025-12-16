Christmas looks, από τη high fashion στα Zara, τι θα φορέσουμε τα Χριστούγεννα

Οι υφές μαγνητίζουν τα βλέμματα στο φετινό γιορτινό βεστιάριο.

Δαντέλα, διαφάνειες, βελούδο, παγιέτες, δίχτυα, σατέν, λαμπερά τουίντ και 3D διάκοσμος (φτερά, κρόσσια, λουλούδια, κεντήματα, βολάν) είναι στο στόχαστρο των καταναλωτών.

Η λάμψη παραμένει ακλόνητο ζητούμενο αν και το αισθησιακό παιχνίδι της γυμνής επιδερμίδας την ανταγωνίζεται δυναμικά. Στράπλες, lingerie, bustier και ντραπαρίσματα συνεχίζουν πρωταγωνιστούν στα πατρόν με καινούριο έρωτα τα δαντελωτά κορμάκια. Θα λέγαμε ότι η θηλυκότητα έχει παραμερίσει την εμμονή με το ανδρόγυνο.

Μαύρο, λευκό, κόκκινο, καφέ, μπορντό και όλη η παλέτα του ροζ είναι τα δημοφιλέστερα χρώματα πλάι στα metallics. Mοβ, μπλε, λεμονί, πράσινα ανήκουν στην μειοψηφία.