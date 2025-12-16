Christmas looks, από τη high fashion στα Zara, τι θα φορέσουμε τα Χριστούγεννα

Ετοιμάσαμε ένα φωτογραφικό «πανόραμα» με τις κορυφαίες party προτάσεις των ημερών
Οι υφές μαγνητίζουν τα βλέμματα στο φετινό γιορτινό βεστιάριο.
Δαντέλα, διαφάνειες, βελούδο, παγιέτες, δίχτυα, σατέν, λαμπερά τουίντ και 3D διάκοσμος (φτερά, κρόσσια, λουλούδια, κεντήματα, βολάν) είναι στο στόχαστρο των καταναλωτών.
Η λάμψη παραμένει ακλόνητο ζητούμενο αν και το αισθησιακό παιχνίδι της γυμνής επιδερμίδας την ανταγωνίζεται δυναμικά. Στράπλες, lingerie, bustier και ντραπαρίσματα συνεχίζουν πρωταγωνιστούν στα πατρόν με καινούριο έρωτα τα δαντελωτά κορμάκια. Θα λέγαμε ότι η θηλυκότητα έχει παραμερίσει την εμμονή με το ανδρόγυνο.
Μαύρο, λευκό, κόκκινο, καφέ, μπορντό και όλη η παλέτα του ροζ είναι τα δημοφιλέστερα χρώματα πλάι στα metallics. Mοβ, μπλε, λεμονί, πράσινα ανήκουν στην μειοψηφία.
Stella Mc Cartney
Carolina Herrera
Dolce e Gabbana
Chloe
Valentino
Ralph Lauren
Oscar de la Renta
Oscar de la Renta
Συγκεντρώσαμε εικόνες από διάσημες πασαρέλες και προσιτά πολυκαταστήματα πριν βγείτε για shopping (ή αξιοποιήσετε σοφά παλιότερα κομμάτια που ήδη έχετε).
Dior
Valentino
Dolce e Gabbana
Dolce e Gabbana
Dolce e Gabbana
Chanel
Alberta Ferretti
Stella Mc Cartney
Stella Mc Cartney
Gucci
Saint Laurent
Giambattista Valli
Giambattista Valli
Carolina Herrera
Oscar de la Renta
Valentino
Fendi
Elie Saab
Michael Kors
Carolina Herrera
Gucci
Gucci
Ralph Lauren
ΣΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Massimo Dutti
Massimo Dutti
Straduvarius
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
