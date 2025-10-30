Η Mango ντύνει την Κάια Γκέρμπερ για τα γιορτινά parties του φετινού χειμώνα

Νέες σιλουέτες και διακοσμητικά στοιχεία που λάμπουν από την 24χρονη Καλιφορνέζα ambassador
Μια νεανική party collection παρουσιάζει η αλυσίδα Mango εν όψει της εορταστικής περιόδου.
Μούσα η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, η οποία είναι πρέσβειρα του προσιτού ισπανικού label από τον περασμένο Μάιο.
Προβάλλονται ευκολοφόρετες προτάσεις για νυχτερινές εξόδους στο concept συνεργασιών «Craft Your Own Story». Η 24χρονη Κάια αντιπροσωπεύει την φρέσκια εικόνα της urban θηλυκότητας σε δυναμικές γραμμές.
Οι σιλουέτες είναι πιο αιχμηρές, με στοιχεία από την κοριτσίστικη αισθητική των nineties. H Mango προσεγγίζει τη νέα γενιά με cropped jackets, oversized ανδρόγυνο tailoring, παντελόνια που «ανοίγουν», φορέματα σαν blazers αλλά και ντραπέ εφαρμοστά, δερμάτινα bombers, εξώπλατα tops, διάκοσμο με τρουκς, δαντέλες, παγιέτες κ.α.
To μαύρο είναι η πρώτη επιλογή αλλά λανσάρεται και το μοβ σε μια γούνα και ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη. Επίσης η συλλογή διαθέτει ασημί σατέν φόρεμα ένα ροζ κρυστάλλινο halter μπλουζάκι, αξεσουάρ και κοσμήματα.
