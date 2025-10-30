Η Mango ντύνει την Κάια Γκέρμπερ για τα γιορτινά parties του φετινού χειμώνα

Μια νεανική party collection παρουσιάζει η αλυσίδα Mango εν όψει της εορταστικής περιόδου.

Μούσα η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, η οποία είναι πρέσβειρα του προσιτού ισπανικού label από τον περασμένο Μάιο.

Προβάλλονται ευκολοφόρετες προτάσεις για νυχτερινές εξόδους στο concept συνεργασιών «Craft Your Own Story». Η 24χρονη Κάια αντιπροσωπεύει την φρέσκια εικόνα της urban θηλυκότητας σε δυναμικές γραμμές.