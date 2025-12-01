Ερχεται στην Αθήνα η Balloon Αφροδίτη του super star της σύγχρονης τέχνης Jeff Koons

Πολυαναμενόμενο γεγονός η έκθεση του σημαντικού έργου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Eχει εξάψει προκαταβολικά το ενδιαφέρον των φιλότεχνων η είδηση πως καταφθάνει στην πρωτεύουσα το έργο «Balloon Venus Lespugue» (Orange) (2013-2019) του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons.
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο Μέγαρο Σταθάτου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό την εν λόγω δημιουργία.
Μάλιστα, θα πλαισιώσει το έργο του Koons με 10 αντίγραφα ειδωλίων Αφροδίτης της ανώτερης παλαιολιθικής εποχής – όλα δάνεια από τα μουσεία που φιλοξενούν τα αμετακίνητα πρωτότυπα.
Balloon Venus Lespugue (Ανοξείδωτος ανακλαστικός χάλυβας με διάφανη χρωματική επίστρωση)
Το Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) προέρχεται από τη Συλλογή Homem Sonnabend (ιδιοκτησία Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem).
Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από μια έκδοση με δοκίμια του Koons και κορυφαίων μελετητών. Ο διάσημος καλλιτέχνης εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη» του Lespugue, αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Παραπέμποντας στη μορφή της θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, υπενθυμίζει πως η απεικόνισή της έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koons ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η ερμηνεία του μέσω της σειράς Antiquity που ξεκίνησε το 2008, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος αναφορών στην ιστορία της τέχνης- Μποτιτσέλι, Τιτσιάνο, Ντυσάν Μπρανκούζι κ.α.
Ο Koons μετέτρεψε το φετιχιστικό πρωτότυπο, γνωστό για τα υπερβολικά καμπυλόμορφα στοιχεία του, σε ένα επιβλητικό γλυπτό που μοιάζει να είναι φτιαγμένο από μπαλόνια και που θυμίζει τις αναλογίες των έργων του Τζακομέττι.
*Θυμίζουμε πως ο Jeff Koons είναι ευρέως αναγνωρίσιμος χάρη στα εμβληματικά γλυπτά του Rabbit και Balloon Dog, καθώς και για τα μνημειακής κλίμακας έργα του με λουλούδια, Puppy και Split-Rocker. Χρησιμοποιώντας αντικείμενα της καθημερινής ζωής, αναφέρεται σε θέματα όπως η αυτό-αποδοχή και η υπερβατικότητα.
Εχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις και έχει χριστεί Αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής από τον πρόεδρο Σιράκ. Κατέχει το Μετάλλιο των Τεχνών του Υπουργείου Εξωτερικών ΗΠΑ και έχει ανακηρυχθεί ο πιο ακριβοπληρωμένος εν ζωή δημιουργός στη σύγχρονη τέχνη.
Το γλυπτό του «Ηλιος» στο λιμάνι της Υδρας έχει εξελιχθεί σε iconic τοπόσημο του νησιού.
Παράλληλα, είναι μέλος ΔΣ του Διεθνούς Κέντρου για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (ICMEC) και συνιδρυτής του Ινστιτούτου της Οικογένειας Koons (Koons Family Institute) με σκοπό την καταπολέμηση περιστατικών απαγωγής.
