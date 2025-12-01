Ερχεται στην Αθήνα η Balloon Αφροδίτη του super star της σύγχρονης τέχνης Jeff Koons

Πολυαναμενόμενο γεγονός η έκθεση του σημαντικού έργου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Eχει εξάψει προκαταβολικά το ενδιαφέρον των φιλότεχνων η είδηση πως καταφθάνει στην πρωτεύουσα το έργο «Balloon Venus Lespugue» (Orange) (2013-2019) του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο Μέγαρο Σταθάτου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό την εν λόγω δημιουργία. Μάλιστα, θα πλαισιώσει το έργο του Koons με 10 αντίγραφα ειδωλίων Αφροδίτης της ανώτερης παλαιολιθικής εποχής – όλα δάνεια από τα μουσεία που φιλοξενούν τα αμετακίνητα πρωτότυπα.

Balloon Venus Lespugue (Ανοξείδωτος ανακλαστικός χάλυβας με διάφανη χρωματική επίστρωση)

Το Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) προέρχεται από τη Συλλογή Homem Sonnabend (ιδιοκτησία Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem). Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από μια έκδοση με δοκίμια του Koons και κορυφαίων μελετητών. Ο διάσημος καλλιτέχνης εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη» του Lespugue, αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Παραπέμποντας στη μορφή της θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, υπενθυμίζει πως η απεικόνισή της έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koons ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η ερμηνεία του μέσω της σειράς Antiquity που ξεκίνησε το 2008, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος αναφορών στην ιστορία της τέχνης- Μποτιτσέλι, Τιτσιάνο, Ντυσάν Μπρανκούζι κ.α.