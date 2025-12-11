Θέατρο Μπάρρυ, από 20/12: Το υστερόγραφο του Ευγένιου Ο΄ Νηλ με τη Θεοδώρα Σιάρκου

Το «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας απεικονίζει μια οικογένεια σε απόγνωση
Το χριστουγεννιάτικο «δώρο» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο φιλοθεάμον κοινό είναι το διάσημο δραματικό αριστούργημα του Ευγένιου Ο΄ Νηλ «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα». (Και χαιρόμαστε, γιατί ένα τέτοιο κλασικό έργο ρεπερτορίου για την ευάλωτη ανθρώπινη φύση, συμβάλει στη θεατρική μας παιδεία δίχως να προπαγανδίζει πολιτικά).
Ο ξακουστός Αμερικανός συγγραφέας, που κατέκτησε 4 βραβεία Πούλιτζερ καθώς και Νόμπελ Λογοτεχνίας (1936) θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Μας συστήνεται στο θέατρο Μπάρρυ από 20/12, μέσα από την τελευταία του, αυτοβιογραφική δημιουργία, η οποία γράφτηκε το 1912 αλλά ζήτησε να παιχτεί 25 χρόνια μετά τον θάνατό του.
Νεοϋορκέζος, με οικογενειακά «τραύματα», ο Ευγένιος Ο’ Νηλ, ταλαιπωρήθηκε από κατάθλιψη, αλκοολισμό και εγκεφαλική ατροφία. Σε όσους αρέσουν Τσέχωφ και Ιψεν, αποκλείεται να μην τους συγκινήσει. Τον αποκαλούν «πατέρα» του σύγχρονου αμερικάνικου θεάτρου.
Επέλεγε ήρωες που οδηγούνται στην απόγνωση. Κατά τους ειδικούς, θυμίζουν πρόσωπα ελληνικής τραγωδίας βουλιάζοντας στη διαφθορά, στο περιθώριο, στη φιλοδοξία, στους άδοξους έρωτες, τα ματαιωμένα όνειρα.
Πολύ γνωστά είναι τα έργα του «Πόθοι κάτω από τις λεύκες» (Desire Under the Elms, 1924), «Παράξενο ιντερμέτζο» (Strange Interlude, 1928), «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» (Mourning Becomes Electra, 1931), «Ένα φεγγάρι για τους καταραμένους» (A Moon for the Misbegotten, 1943).
Το «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» θεωρείται πάντως το πιο σημαντικό, το οποίο του χάρισε το 4ο Πούλιτζερ και έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουει το 1957- αφότου δηλαδή πέθανε το 1953, στο δωμάτιο 401 του ξενοδοχείου Σέρατον στη Βοστώνη.
Πιο ξεκάθαρα από ποτέ, αναφέρεται σε όσα σημάδεψαν τη νεότητά του. Η μητέρα του έκανε χρήση ναρκωτικών και ο πατέρας του ήταν φιλοχρήματος και αδιάφορος για τους γιους του, οι οποίοι κατέφευγαν στο ποτό και τις πόρνες.
Σκηνές της παράστασης
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ
Στη νέα παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, θα παρακολουθήσουμε την εξομολόγηση του συγγραφέα, ως χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Ξεδιπλώνεται μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Η πραγματική φαμίλια του Ο Νηλ γίνεται καθρέφτης και σκιαγραφεί μια κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση. Τα μέλη της παλεύουν με την αποξένωση, τις εξαρτήσεις, την αδυναμία της επικοινωνίας.
Στον κεντρικό ρόλο της μητέρας Μαίρη Κάβαν Ταϊρόν , θα απολαύσουμε τη γνωστή ηθοποιό Θεοδώρα Σιάρκου. Απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, με πολυετή παρουσία στις κουίντες και την τηλεόραση, ήταν ιέρεια στις Τελετές Αφής Ολυμπιακής Φλόγας και έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με το ΔΗΠΕΘΕ μας. Ο τραγικός ρόλος της Μαίρη Κάβαν Ταϊρόν έχει παιχθεί στο παρελθόν από την Κατίνα Παξινού και πολλές καταξιωμένες πρωταγωνίστριες εντός και εκτός συνόρων.
Παίζουν ακόμα ο περιζήτητος συμπολίτης ηθοποιός Βασίλης Κόκκαλης (Τζέιμς Ταϊρόν), οι απόφοιτοι της δραματικής σχολής του ΔΗΠΕΘΕ Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος και Δημήτρης Καρακούσης (Τζέιμς και Έντμοντ Ταϊρόν) ενώ η Γεωργία Μυλωνά υποδύεται την Καθλίν.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καθηγητής στο Ωδείο Αθηνών και στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Γιώργος Ζαμπουλάκης, ο οποίος πρόσφατα διακρίθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Παράστασης στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου WTEA της Κίνας.
Ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζαμπουλάκης
Μετάφραση: Χριστόφορος Βογιατζής/Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Θάνος Βόβολης/
Σχεδιασμός ήχου: Χρύσανθος Χριστοδούλου/ Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστόφορος Βογιατζής/ Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δάφνη Τσιντζέλη.
*Πρεμιέρα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ./Θέατρο Μπάρρυ-Σανταρόζα 7 και Καρόλου
Παραστάσεις κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 μ.μ. και Κυριακή στις 8 μ.μ.
