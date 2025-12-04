Stella McCartney: Ξανασχεδιάζει για τα H&M, μούσες Αμέλια Γκρέι και Εμιλι Ραταζκόβσκι

Η Βρετανίδα designer Stella Mc Cartney βάζει τη σφραγίδα της σε limited edition του πολυεθνικού κολοσσού H&M, με την επόμενη χρονιά.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ξανασμίγω με την H&M, 20 χρόνια μετά την πρώτη μας συνεργασία. Ανανεωμένα κομμάτια από τα αρχεία μου, επανέφεραν τόση ενέργεια και χαρά» δήλωσε η διάσημη οικολόγος σχεδιάστρια.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σύμπραξη είχε γίνει το Νοέμβριο του 2005 – και ήταν μόλις η δεύτερη designer συνεργασίας στην ιστορία της σουηδικής αλυσίδας.

Κατά τη φετινή τελετή των Fashion Awards στο Λονδίνο, την 1η Δεκεμβρίου, τα it girls Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski και Yasmin Wijnaldum εμφανίστηκαν με looks από την επερχόμενη συλλογή Stella McCartney x H&M, προσφέροντας μια πρόγευση.