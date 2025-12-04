Stella McCartney: Ξανασχεδιάζει για τα H&M, μούσες Αμέλια Γκρέι και Εμιλι Ραταζκόβσκι

Μια συλλογή συνεργασίας για την καινούρια χρονιά με βιώσιμα υλικά υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος
Η Βρετανίδα designer Stella Mc Cartney βάζει τη σφραγίδα της σε limited edition του πολυεθνικού κολοσσού H&M, με την επόμενη χρονιά.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που ξανασμίγω με την H&M, 20 χρόνια μετά την πρώτη μας συνεργασία. Ανανεωμένα κομμάτια από τα αρχεία μου, επανέφεραν τόση ενέργεια και χαρά» δήλωσε η διάσημη οικολόγος σχεδιάστρια.
Συγκεκριμένα, η πρώτη σύμπραξη είχε γίνει το Νοέμβριο του 2005 – και ήταν μόλις η δεύτερη designer συνεργασίας στην ιστορία της σουηδικής αλυσίδας.
Κατά τη φετινή τελετή των Fashion Awards στο Λονδίνο, την 1η Δεκεμβρίου, τα it girls Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski και Yasmin Wijnaldum εμφανίστηκαν με looks από την επερχόμενη συλλογή Stella McCartney x H&M, προσφέροντας μια πρόγευση.
Η ήδη πολυαναμενόμενη συλλογή, η οποία θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026, θα περιλαμβάνει πιστοποιημένα, υπεύθυνα υλικά – πολλά από τα οποία είναι ανακυκλωμένα – παρουσιάζοντας εναλλακτικές λύσεις απέναντι στα συμβατικά υφάσματα και τις υφές.Θεωρείται δεδομένο το μοναδικό design DNA της McCartney, με τις signature γραμμές, τις iconic σιλουέτες και τα house codes από διαφορετικά κεφάλαια της εξέλιξης του brand της.
Ως προτεραιότητα λανσάρεται η προώθηση της βιωσιμότητας μέσα από δημιουργικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και δράση. «Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει μόνο όταν πιέζουμε από μέσα και από έξω, και πάντα πίστευα ότι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσει ο κλάδος είναι να τον εξελίξουμε από μέσα επισημαίνει η Mc Cartney.
«Η Stella είναι πραγματική πρωτοπόρος. Από την αρχή, ανέτρεψε τους κανόνες της μόδας, προτείνοντας μια νέα, απελευθερωμένη θηλυκότητα. Η συλλογή αυτή είναι γεμάτη κομμάτια-κλειδιά που τιμούν αυτή την κληρονομιά. Η ηθική της πυξίδα και η αδιάκοπη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα αποτελούν για εμάς στην H&M πηγή έμπνευσης εδώ και χρόνια» τόνισε η Ann-Sofie Johansson, εκπρόσωπος της H&M.
