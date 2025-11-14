Κέιτ Μπλάνσετ, Μόναχο: Οικολόγος fashionista με τα καινοτόμα, ηθικά φτερά της Stella Mc Cartney

Τιμήθηκε στα Mambi Awards του Μονάχου, ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες των media και της τηλεόρασης και κατέπληξε στυλιστικά.

Η 56χρονη ντίβα του εκράν, Κέιτ Μπλάνσετ περπάτησε στο κόκκινο χαλί, ως επίμονη οικολόγος fashionista. Αλλωστε, πήρε το έπαθλο για την ακτιβιστική της δράση υπέρ του πλανήτη και όχι για τις υποκριτικές της επιδόσεις.

Εδώ και χρόνια δεν υποκλίνεται απλά στη μόδα με την ιδιαίτερο γούστο της, αλλά αρθρώνει και μήνυμα υπέρ του περιβάλλοντος. Σε πολλές περιστάσεις έχει ξαναφορέσει το ίδιο look ως υπέρμαχος της ανακύκλωσης στην ένδυση, ενώ έχει υιοθετήσει κομμάτια με αναπάντεχα οικολογικά στοιχεία.