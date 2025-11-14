Κέιτ Μπλάνσετ, Μόναχο: Οικολόγος fashionista με τα καινοτόμα, ηθικά φτερά της Stella Mc Cartney

H πολυβραβευμένη star έδωσε και πάλι το καλό παράδειγμα για το μέλλον του πλανήτη και της μόδας
Τιμήθηκε στα Mambi Awards του Μονάχου, ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες των media και της τηλεόρασης και κατέπληξε στυλιστικά.
Η 56χρονη ντίβα του εκράν, Κέιτ Μπλάνσετ περπάτησε στο κόκκινο χαλί, ως επίμονη οικολόγος fashionista. Αλλωστε, πήρε το έπαθλο για την ακτιβιστική της δράση υπέρ του πλανήτη και όχι για τις υποκριτικές της επιδόσεις.
Εδώ και χρόνια δεν υποκλίνεται απλά στη μόδα με την ιδιαίτερο γούστο της, αλλά αρθρώνει και μήνυμα υπέρ του περιβάλλοντος. Σε πολλές περιστάσεις έχει ξαναφορέσει το ίδιο look ως υπέρμαχος της ανακύκλωσης στην ένδυση, ενώ έχει υιοθετήσει κομμάτια με αναπάντεχα οικολογικά στοιχεία.
Αυτή τη φορά, εμφανίστηκε με ένα maxi dress σε αιθέριο, λιλά τόνο, γεμάτο ψεύτικα φτερά. Η Μπλάνσετ λάνσαρε την τουαλέτα Fevvers faux-feather gown, από την επαναστατική συλλογή της προσεχούς άνοιξης 2026 της Stella Mc Cartney. H πρωτοπόρος Βρετανίδα σχεδιάστρια κατόρθωσε να φτιάξει μια απίστευτα πειστική vegan εναλλακτική για τα φτερά, που έχει κάνει αίσθηση. «Ελαφρότητα και κίνηση που χαρίζουν την ομορφιά και τη θεατρικότητα των αληθινών φτερών, δίχως να βλάπτει καμία ύπαρξη» σημειώνει ο οίκος. Η κατασκευή των Fevvers βασίζεται σε φυτά που έχουν βαφτεί.
«Χτίζουμε καινούριες κατηγορίες υλικών. Δεν μπορεί να σκοτώνονται εκατομμύρια πουλιά για να κάνει κάποιος εντύπωση. Τα φτερά προσφέρουν χάρη, κομψότητα, θέαμα αλλά πίσω από το glamour κρύβεται ένα δίλλημα» έχει δηλώσει η Stella Mc Cartney, της οποίας η τελευταία collection έφτασε το σημείο να είναι κατά 98% από οικολογικά υλικά.
Το φόρεμα όπως παρουσιάστηκε στην πασαρέλα
Η Μπλάνσετ, ως κορυφαίο style iicon, που ντύνεται πάντα με την τελευταία λέξη της μόδας, τυλίχθηκε με τα συγκεκριμένα φτερά συνδυάζοντάς τα με λευκά, μυτερά γοβάκια, ανεπιτήδευτα μαλλιά μεσαίου μήκους χτενισμένα στο πλάι και «αόρατο» μακιγιάζ. Styling- πρότυπο δηλαδή για κάθε ενημαρωμένη κοκέτα σήμερα.
