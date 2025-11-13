Bugonia: Λάνθιμος και… εξωγήινοι, σε ένα Πάνθεον γεμάτο ένθερμο φοιτητόκοσμο

Η ταινία είναι παράδοξη με μια μεγάλη ανατροπή και εξαιρετικούς πρωταγωνιστές
Παρακολουθήσαμε το πολυαναμενόμενο φιλμ του διάσημου πλέον Ελληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia».
Και σίγουρα δεν το κατατάσσουμε στα πιο αγαπημένα μας. Ωστόσο, αποτελεί αδιαμφίσβητητο must see των ημερών, το οποίο και αποδεικνύει ο συνωστισμός έξω από το Πάνθεον της Γούναρη, βράδυ Τετάρτης, με ελάχιστη κίνηση έξω (μετά τις 9 τουλάχιστον). Πλήθος φοιτητών, μας οδήγησαν να κάτσουμε αναγκαστικά στις πολύ μπροστινές σειρές της αίθουσας.
Η ταινία είναι σίγουρα πρωτότυπη- άλλωστε η προοπτική να δεις κάτι ασυνήθιστο αποτελεί το μεγάλο προσόν των ταινιών του πολυσυζητημένου δημιουργού. Αυτή τη φορά υπογράφει μια σάτιρα φαντασίας που εμπεριέχει μια φοβερή ανατροπή. Η αναμέτρηση ενός φτωχού, κακοποιημένου μελισσοκόμου, με μητέρα σε κώμα εξαιτίας πειράματος φαρμακευτικού κολοσσού, με την πανίσχυρη και υπεροπτική επικεφαλής της συγκεκριμένης εταιρείας, αντιτάσσει καταρχήν δυο κόσμους με τεράστιο ταξικό χάσμα. Οι παράδοξοι διάλογοί τους και τα έκτροπα τύπου θρίλερ που τους συνοδεύουν, είναι ο απολαυστικός πυρήνας της όλης πλοκής. Στην σύγκρουση μπαίνει άλλωστε πρωτίστως το σουρεαλιστικό ενδεχόμενο εκείνη να είναι … εξωγήινη.
Η Εμμα Στόουν είναι πάλι «άπιαστη» και ατρόμητη υποκριτικά
Οι συντελεστές αποθεώθηκαν στη Μόστρα της Βενετίας
Οι εκπληκτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών Εμμα Στόουν και Tζέσι Πλίμονς είναι για χειροκρότημα καθώς εμφανίζονται όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ. Στο φινάλε ένα εύγλωττο κολάζ εικόνων (ανάμεσά τους και η Μήλος) με υπόκρουση τραγούδι της Ντήτριχ σε οδηγεί να σκεφτείς πολλά και διάφορα… Μήπως η οικουμενική αδικία και τα ανθρώπινα αδιέξοδα οδηγούν στην καταστροφή της γης και μήπως η πιθανότητα να κατοικείται ο πλανήτης Ανδρομέδα δεν είναι και τόσο εξωφρενική…
Το ότι ο σκηνοθέτης διασκευάζει νοτιοκορεάτικο φιλμ του 2003 και κάνει αναφορές σε εμβληματικές στιγμές του σινεμά- τα οποία διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε σε δημοσιεύματα- δεν είναι ο λόγος να δεις τη «Bugonia». Η σύλληψη και οι πρωταγωνιστές μάλιστα.
