Μία Κόλλια: Παρουσίασε «Μικρές Ιστορίες Μόδας» στο Μορφωτικό Σύλλογο Κυριών και καταχειροκροτήθηκε

Η κ. Κόλλια, με 35ετή πορεία στο χώρο της ενημέρωσης και των περιοδικών (διατηρούσε διευθυντικές θέσεις σε Vima Men και Γυναίκα), σήμερα συνεχίζει να αρθρογραφεί και επιπλέον είναι συνιδιοκτήτρια επικοινωνιακής εταιρείας social media. Αχώριστος συνεργάτης της, ο Πατρινός σύζυγός της Δημήτρης Παπαδόπουλος που υπηρετεί τον ίδιο χώρο. Το ζευγάρι περιστοιχιζόταν στην εκδήλωση από στενούς συγγενείς και φίλους, με συνοδό το γιο τους, ο οποίος πρωτοστάτησε σε χαριτωμένα στιγμιότυπα απαθανατίζοντας επίμονα τη μαμά του…

Η έμπειρη δημοσιογράφος, συγγραφέας και fashion expert Μία Κόλλια κατέφθασε από την Αθήνα και μίλησε για «Μικρές Ιστορίες Μόδας» ανατρέχοντας στις δεκαετίες του 20ου αιώνα, που όρισαν το σύγχρονο στυλ.

Η ομιλία στάθηκε στους παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της βιομηχανίας της ένδυσης. Τυχαία γεγονότα, αλλά και πολιτικοί, δημογραφικοί, οικονομικοί ή περιβαλλοντικοί λόγοι αλλάζουν τη μόδα.

Η Μία Κόλλια αναφέρθηκε ενδεικτικά στον Τζέιμς Ντιν ο οποίος με μια απλή κίνηση καθιέρωσε το ρεβέρ στο τζιν παντελόνι αλλά και στο χτένισμα bob καρέ το οποίο καθιερώθηκε επειδή οι γυναίκα έκοψαν τα μαλλιά τους λόγω εργατικών ατυχημάτων. Στη συνέχεια, με αφετηρία το 1900 ταξιδέψαμε στο αλλοτινό Παρίσι του κορσέ και περάσαμε στα flapper dresses και τη Chanel που απελευθέρωσαν το γυναικείο κορμί. Ακούσαμε για την επιρροή των Schiaparelli, Balenciaga, Dior, Givenchy, την επανάσταση του μίνι, της Τουίγκι και της μουσικής στα sixties- seventies, το style του power glam στα eighties με τις Μαντόνα και Νταιάνα πρωταγωνίστριες. Τη δεκαετία του ’90 η αισθητική minimal grunge, το ιταλικό design και το λονδρέζικο street style άλλαξαν πάλι τα δεδομένα. Σήμερα πανδημία, «μαιμούδες, τεχνολογικές εξελίξεις, athleisure, ισοθερμικά, πολυκαταστήματα, resort σειρές για Αραβες- Ρώσους- Κινέζους και ώριμα γυναικεία πρότυπα καθορίζουν το νέο προσκήνιο.

Όπως αντιλαμβάνεστε μέσα σε λίγα λεπτά, με απλό και μεστό λόγο, μάθαμε πολλά. Επειδή όταν κατέχεις κάτι πραγματικά, δεν χρειάζονται επιτηδευμένες φλυαρίες…