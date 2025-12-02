Langosteria Montenapoleone: Το Μιλάνο υποδέχεται στο Palazzo Fendi ένα πρότυπο γεύσης και αισθητικής

Το όνομα Langosteria έχει εξελιχθεί σε συνώνυμο του fine dinining επί ιταλικού εδάφους. Ενδέχεται να το έχετε διακρίνει και σε λίστες των καλύτερων εστιατορίων του κόσμου. Με σήμα κατατεθέν το περίφημο πιάτο του αστακού με λαχανικά στον ατμό, αναφερόμαστε σε μια γαστρονομική εμπειρία σε 7 σημεία. Τέσσερις χώροι στο Μιλάνο, αλλά και παρουσία σε Παρίσι, Πορτοφίνο, Σεν Μόριτζ, εκπροσωπούν το όραμα του ιδρυτή και CEO Enrico Buonocore.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, στόχευε να δημιουργήσει ένα international restaurant λειτουργώντας από την πλευρά των ζητούμενων του πελάτη. «Στη Langosteria η μαγειρική δεν καλύπτει την εξαιρετική ποιότητα των υλικών» εξηγεί.

Η είδηση είναι πως ένα ακόμα εστιατόριο εισέβαλε στο θεαματικό Palazzo Fendi, ένα γωνιακό οικοδόμημα που ανακαινίστηκε ολοκληρωτικά. Η στρατηγική του θέση στο περίφημο Quadrilatero d'Oro, δηλαδή στο υπέρκομψο district του luxury shopping έχει αναστατώσει την καρδιά του Μιλάνου. Πρόκειται για κτίριο του 1930 που σχεδίασε αρχικά ο Ιταλός αρχιτέκτονας Emilio Lancia. Στη νέα μορφή που υπέγραψε το Fendi Architecture Department, στεγάζονται μπουτίκ, ατελιέ, γκαλερί σύγχρονης τέχνης και πρόταση φαγητού. «Αυτό είναι project βασισμένο στη σύνδεση με την πόλη και τους πιο αφοσιωμένους της επισκέπτες» λέει ο Buonocore.