Villa Mabrouka: Ξενοδοχείο πλέον η θρυλική έπαυλη του Saint Laurent στην Ταγγέρη

Aνακαινίστηκε από τον Βρετανό designer Jasper Conran που σεβάστηκε το «marocain style».

Το πιο πολυσυζητημένο boutique hotel της τελευταίας διετίας, λέγεται Villa Mabrouka και είναι η ονομαστή εξοχική βίλα του αξεπέραστου Yves Saint Laurent στην εξωτική Ταγγέρη. Με την υπογραφή του διάσημου Βρετανού σχεδιαστή Jasper Conran ξαναγεννήθηκε, με 12 δωμάτια και σουίτες στο iconic «marocain style». Το πολυφωτογραφημένο οίκημα ήταν το πριβέ καταφύγιο του Γάλλου couturier και του τότε συντρόφου και συνεργάτη του Πιερ Μπερζέ. Χτισμένο ψηλά, σε ήσυχο σημείο πάνω από το στενό του Γιβραλτάρ, διαθέτει έναν πελώριο παραμυθένιο κήπο, πολύ κοντά στη θάλασσα και στην παλιά πόλη Medina.

Όπως εξηγεί ο Conran: «Επιθυμούσα η Villa Mabrouka να έχει έναν βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, να παραπέμπει περισσότερο σε διαμονή σε σπίτι παρά σε ξενοδοχείο. Θέλω να είναι ένας τόπος όπου μπορείς να περνάς χρόνο απολαμβάνοντας την ομορφιά όλων όσων σε περιβάλλουν». Η γαλήνια Villa Mabrouka αποπνέει μεμιάς την εξωτική χάρη των σπιτιών του Μαρόκου καθώς οι new english, μοντέρνες πινελιές δεν εκτόπισαν την τοπική αρχιτεκτονική και τα διακοσμητικά στοιχεία του κλασικού Γάλλου διακοσμητή Jacques Grange, που είχε προσλάβει ο αείμνηστος Yves. Οι επισκέπτες καταρχήν περιστοιχίζονται από 6.500 φυτά και δέντρα. Το φως τρυπώνει μέσα από τις μεγάλες γυάλινες πόρτες, ώστε κάθε δωμάτιο να το αισθάνεσαι ημι-υπαίθριο. Δάπεδα από μάρμαρο και επενδύσεις από φολκλόρ πλακάκια, έπιπλα μπαμπού, ψάθινα χαλιά, Murano πολυέλαιοι, διάφανες κουρτίνες, παπλώματα από κασμίρι, καθρέφτες και τραπεζάκια στολισμένα με φίλντισι, ρετρό κεντήματα, ζωγραφισμένοι τοίχοι, αιχμαλωτίζουν το βλέμμα. Μπεζ, κεραμιδί, πράσινο, μπλε, τα χρώματα που κυριαρχούν. Οι δυο πισίνες ενσωματώνονται εκπληκτικά στο φυσικό τοπίο.