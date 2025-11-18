Σπίτι μου 2 και νέο «Ανακαινίζω»: Χαλαρώνουν τα όρια, ανεβαίνουν οι επιδοτήσεις

Το «Σπίτι μου 2» μπαίνει σε φάση πλήρους επανεκκίνησης, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες εκδίδεται η ΚΥΑ που χαλαρώνει τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνει πεντάμηνη παράταση στις αιτήσεις και μεταφέρει τις τελικές εκταμιεύσεις έως τον Αύγουστο του 2026.

Στόχος είναι να μην μείνουν αδιάθετα τα 600–700 εκατ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ και να ανοίξει η πόρτα σε πολύ περισσότερα νοικοκυριά.

Μεγάλη τομή είναι η διεύρυνση των εισοδημάτων: 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να ενταχθεί με εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί πάνω από 11.000 αιτήσεις, που έχουν ήδη απορροφήσει το 65% του προϋπολογισμού, ωστόσο ο ρυθμός είχε επιβραδυνθεί λόγω έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων.

Η παράταση έως τις 31 Μαΐου 2026 θεωρείται κρίσιμη, καθώς η προσφορά κατοικιών που πληρούν τα κριτήρια — έως 250.000 ευρώ, έως 150 τ.μ. και κατασκευής έως το 2007 — μειώνεται σταθερά. Το πρόγραμμα προβλέπει δάνειο έως 190.000 ευρώ, με το 50% άτοκο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η διαδικασία παραμένει η ίδια: μία αίτηση σε τράπεζα, προέγκριση εντός 30 ημερών και ισχύς προέγκρισης για 60 ημέρες.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι δύο προτάσεις που είχαν συζητηθεί δεν προχωρούν: δεν αυξάνεται το ηλικιακό όριο δικαιούχων πέραν των 50 ετών και δεν ανεβαίνει η οροφή των 250.000 ευρώ στην αξία του ακινήτου. Με τις διαθέσιμες κατοικίες έως 120 τ.μ. μειωμένες έως και 26% σε πολλές περιοχές της Αττικής και τις τιμές να συνεχίζουν ανοδικά, αρκετοί ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να στραφούν σε μικρότερα ή παλαιότερα ακίνητα.

Εδώ έρχεται ως συμπλήρωμα το νέο πρόγραμμα « Ανακαινίζω», που θα ενεργοποιηθεί Απρίλιο–Μάιο του 2026 και αφορά ακίνητα ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών.

Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι για πρώτη φορά οι ανακαινίσεις κατοικιών θα χρηματοδοτούνται με κοινοτικούς πόρους, κάτι που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν. Η επιδότηση θα κατευθύνεται κυρίως σε ανακαινίσεις — σε αναλογία 80% υπέρ της ανακαίνισης και 20% για ενεργειακή αναβάθμιση.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει παρεμβάσεις όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, νέα πλακάκια, αλλαγές σε μπάνιο και κουζίνα, αντικατάσταση δαπέδων, ενώ όσοι επιλέξουν ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να πετύχουν τουλάχιστον μία βαθμίδα βελτίωσης (κουφώματα, θέρμανση, ηλιακός θερμοσίφωνας, μόνωση ταράτσας, τέντες).

Θα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., χτισμένες μέχρι 31/12/1990, με εισοδηματικά κριτήρια κοντά στα νέα όρια του «Σπίτι μου 2» και χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται με 300 €/τ.μ. και θα φτάνει έως το 80% των δαπανών, με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ. Σε νησιά, ορεινές περιοχές, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ το ποσοστό ανεβαίνει έως 90%.