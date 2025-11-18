Πατρών - Πύργου: Ολική εκτροπή στην παλιά εθνική από σήμερα μέχρι τέλος του μήνα

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στο οδικό δίκτυο της Αχαΐας, στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών Πύργου.

Τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα του έργου αναμένεται να παραδοθούν στο τέλος Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν προσωρινές παρεμβάσεις στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, από τις 18 έως τις 30 Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από την περιοχή Α/Κ Καμινίων (χ.θ. 7+000) έως τον Α/Κ Κάτω Αχαΐας (χ.θ. 13+500).

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, η οποία αναμένεται να δεχτεί αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της παράκαμψης.