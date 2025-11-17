Οικογένεια Πατρινών προσπαθεί επί 4 χρόνια να πάει στο σπίτι της λόγω… καταπάτησης! Τι λένε στο thebest.gr

Εδώ και τέσσερα χρόνια, μια Πατρινή οικογένεια, δεν μπορεί να προσεγγίσει το σπίτι της, στην περιοχή Αρόη- Σαμακιά επειδή δεν έχει διανοιχθεί ο κοινόχρηστος δρόμος που προβλέπεται στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης. Ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας βρίσκεται και άτομο με αναπηρία.

Η υπόθεση αφορά τμήμα δημοτικού χώρου περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος παραμένει καταπατημένος εδώ και δεκαετίες. Παρά ταύτα, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε μόλις φέτος στην έκδοση απόφασης για παρακατάθεση αποζημίωσης προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μόνο για 15,68 τ.μ., βάσει της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.

Μέλος της οικογένειας, μιλώντας, στο thebest.gr, καταγγέλλει ότι, «παρά τις δεκάδες ενέργειες και καταγγελίες προς τον Δήμο Πατρέων, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και άλλες υπηρεσίες, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί» .

Όπως τονίζει, «πρόσφατα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παρακατάθεση της αποζημίωσης για να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση, αλλά η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας. Μετά από αναφορές μας, έχει ήδη εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για έλεγχο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε τις ενέργειές μας μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί το πρόβλημα μας».

Τι ζητά η οικογένεια

Η οικογένεια καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση της παρακατάθεσης και της διαδικασίας απαλλοτρίωσης, ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δημοτικός δρόμος χωρίς νέες καθυστερήσεις. Παράλληλα, ζητούν πλήρη και ενδελεχή έλεγχο νομιμότητας των κατασκευών που έχουν ανεγερθεί στον ρυμοτομούμενο χώρο, καθώς και των αδειών μικρής κλίμακας που, όπως υποστηρίζουν, εκδόθηκαν για ιδιοκτησία στην οποία προβλέπεται κοινόχρηστος δρόμος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στον σεβασμό των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση μέλους τους στην κατοικία του παραμένει επί χρόνια αδύνατη.

«Παλεύουμε για το αυτονόητο»

«Τέσσερα χρόνια παλεύουμε για κάτι αυτονόητο. Nα φτάνουμε στο σπίτι μας. Στην οικογένεια, έχουμε άτομο με αναπηρία που δεν μπορεί ούτε καν να το επισκεφτεί. Είναι απάνθρωπο. Έχουμε απευθυνθεί παντού. Όμως μέχρι σήμερα, ο δρόμος παραμένει κλειστός. Το σπίτι χρειάζεται άμεσα συντήρηση, κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ζητάμε απλώς την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και τον δρόμο που υπάρχει στα χαρτιά εδώ και δεκαετίες», επισημαίνει.