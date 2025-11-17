To Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ο μεγαλύτερος φορέας επιμόρφωσης AI στη χώρα- «Είναι πολύ τιμητικό», λέει ο Πρύτανης

Ξεκινάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στο ChatGPT από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανοίγοντας τον δρόμο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, διεύρυνση διεθνών συνεργασιών και ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει τον ρόλο του ως ο μεγαλύτερος και πιο ολοκληρωμένος φορέας επιμόρφωσης AI στη χώρα.

Με την κίνηση αυτή, το Πανεπιστήμιο Πατρών τοποθετείται δυναμικά στον χάρτη της εκπαιδευτικής και τεχνολογικής καινοτομίας, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών και εργαλείων που θα καθορίσουν το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική εκπαίδευση.

Παράλληλα, είκοσι σχολεία από όλη την επικράτεια εντάσσονται στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, με σκοπό να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες, η ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συμμετέχουν 14 πρότυπα και πειραματικά λύκεια, καθώς και έξι λύκεια από τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία, που λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο.

«Η ελληνική κυβέρνηση, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση, έχει εξασφαλίσει σε είκοσι σχολεία, την εισαγωγή του ChatGPT. Μετά από κατάλληλες προσπάθειες, εντάσσεται και ένα πανεπιστήμιο, το οποίο είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ήδη, έχουμε κάνει την πρώτη επαφή με την OpenAI, που είναι η κατασκευάστρια του ChatGPT, και μαζί με τα πανεπιστήμια του Harvard MIT, Cambridge, Oxford και κάποια άλλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών δουλεύει για να παραχθεί ένα κείμενο πολιτικής για την εισαγωγή του ChatGPT στην εκπαίδευση και μιλάμε για την έκδοση ChatGPT Edu. Πρόκειται, για ένα σημαντικό γεγονός για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και αυτό οφείλεται στο ότι είναι το πρώτο στη χώρα και σε δημοσιεύσεις και σε χρηματοδότηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια επιτυχία, των συνάδελφών μου, στο πανεπιστήμιο, που δουλεύουν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι τιμητικό και δείχνει ότι το πανεπιστήμιο μας, έχει την πρωτοπορία, σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης» αναφέρει στο thebest.gr ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν περιορίζεται όμως μόνο στην ακαδημαϊκή συνεργασία υψηλού επιπέδου: «Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει και ένα σεμινάριο στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του πανεπιστημίου μας, για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, για το προσωπικό μας, τους φοιτητές και τους καθηγητές. Προσπαθούμε να έχουμε μια άδεια για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα» προσθέτει ο Πρύτανης.