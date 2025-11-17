Αγρίνιο: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μαγαζί- Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Για παράβαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων
Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη καταστήματος πέρασε η αστυνομία στο Αγρίνιο για κατανάλωση αλκοόλ από 17χρονη η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η ανακοίνωση της ασρτυνομίας αναφέρει:
"Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στο Αγρίνιο, 17χρονη μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν στο κατάστημα, όπου εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον
συνέλαβαν.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας".
Χρ. Δήμας: "Mέσα στις επόμενες 20 μέρες πιστεύουμε θα δοθεί στην κυκλοφορία"- Στον αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου ο Υπουργός Υποδομών- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Πατρών - Πύργου: Ολική εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική από αύριο
Πένθος στον Πλάτανο Ναυπακτίας για τον θάνατο του καθηγητή Νικόλαου Παπανικολάου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr