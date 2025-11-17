Χρ. Δήμας: "Mέσα στις επόμενες 20 μέρες πιστεύουμε θα δοθεί στην κυκλοφορία"- Στον αυτοκινητόδρομο της Πατρών- Πύργου ο Υπουργός Υποδομών- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρέθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στην Αχαΐα στο πλαίσιο επίσκεψης στα εργοτάξια του αυτοκινητόδρομου της Πατρών Πύργου.

Μαζί του βρίσκονται ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιθεώρηση της πορείας των εργασιών.

Η επίσκεψη ξεκίμησε στις 10:00 το πρωί από τον Κόμβο Οβρυάς, όπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώνεται επί τόπου για την εξέλιξη του έργου, τα χρονοδιαγράμματα και τα επόμενα στάδια κατασκευής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δήμας επισήμανε ακόμα απομένουν δέκα χιλιόμετα για να δοθούν στην κυκλοφορία και πως η πρόοδος των εργασιών είναι θεαματική από την τελευταία αυτοψία.

Πρόσθεσε ότι "μέσα στις επόμενες 20 μέρες πιστεύουμε θα δοθεί στην κυκλοφορία καιρού επιτρέποντος και τις επόμενες λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα δοθεί στην κυκλοφορία."

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα.

Για το έργο μίλησαν και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος όπως επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας και η πρώηην υφυπουργός Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου μεταβαίνουν στη Μεσσηνία, προκειμένου να επισκεφθούν το εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη,