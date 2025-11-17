Πάτρα: Δυο πορείες το απόγευμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία στην Πάτρα, γις εκδηλώσεις της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με στόχο η ημέρα να εξελιχθεί ομαλά και χωρίς περιστατικά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις δύο πορείες που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα.

Η πρώτη συγκέντρωση διοργανώνεται από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στις 17:30, μπροστά από το κτίριο του ΕΚΠ. Λίγο αργότερα, στις 18:00, έχει ανακοινωθεί δεύτερη συγκέντρωση και πορεία στο πρώην Παράρτημα επί της οδού Κορίνθου.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, τιμώντας την ιστορική επέτειο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Περιφέρειας

11:00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου & Δημοκρατίας, Τερψιθέα).

13:30 μ.μ. Ομιλίες στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φροντίδα των Διευθυντών.

Παράλληλα, σε όλα τα σχολεία της Πάτρας θα πραγματοποιηθούν επίκαιρες ομιλίες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, η ΕΛ.ΑΣ. ενισχύεται με δυνάμεις από γειτονικούς νομούς, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκδηλώσεων και να αποτραπούν ενδεχόμενες προσπάθειες πρόκλησης επεισοδίων από μεμονωμένα άτομα.