Η Υπουργός Τουρισμού στο Περίπτερο του δήμου Αιγιάλειας στην έκθεση τουρισμού στην Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Αιγιαλείας και φέτος συμμετείχε στην μεγαλύτερη έκθεση Τουρισμού, HOTELIA- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , φιλοξενούμενος στο καλόγουστο Περίπτερο της Π.Δ.Ε και απο τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κο Σακκελαροπουλο.

Τον Δήμο εκπροσωπησε το μέλος της Τουριστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας , Κανελλής Χρήστος. Συμμετείχαν επίσης επιχειρηματίες του Τουρισμού απο την Αιγιάλεια όπως ο Ξενοδόχος Μίλτος Ηλίας απο LONG BEACH , Παναγιώτης Χρηστοπουλος και ο Ανδρέας Δημητρόπουλος απο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ APARTMENTS.

Το περίπτερο επισκέφτηκε η Υπουργός Τουρισμού κα Κεφαλογιαννη και η Υφυπουργός κα Καραμανλή

Έγιναν πολλές επαφές και B2B συναντήσεις με τουριστικούς φορείς από Γαλλία, Γερμανία και Βαλκανικές Χώρες, επιβεβαιώνοντας το καλό κλίμα για τον Τουρισμό της Αιγιάλειας και το 2026 .