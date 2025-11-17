Πάτρα: Άνοιξε τις πύλες του το Χριστουγεννιάτικο “Πάρκο της Αγάπης”

Με μια γιορτινή και ζεστή ατμόσφαιρα άνοιξε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Της Αγάπης στο πάρκο του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα.

Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον χώρο, συμμετέχοντας στην έναρξη ενός ακόμη μαγικού ταξιδιού γεμάτου φως, αισιοδοξία και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, μαζί με τα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως. Παρόντες ήταν εθελοντές, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου, ενώ η εκδήλωση συνοδεύτηκε από μελωδίες των Χριστουγέννων, χαμόγελα και τη φωταγώγηση του Πάρκου.

Το “Πάρκο της Αγάπης” επιστρέφει και φέτος με θεματικά σπιτάκια, δράσεις δημιουργίας και προσφοράς, αναδεικνύοντας το πραγματικό πνεύμα των γιορτών. Θα παραμείνει ανοιχτό έως τις αρχές Ιανουαρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, προσφέροντας καθημερινά εκπλήξεις και όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.