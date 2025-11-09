Πότε στολίζετε για τα Χριστούγεννα και τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας;

‘Ερχεται σιγά-σιγά η εποχή του χρόνου που στολίζουμε – αλλά μήπως υπάρχει μια κατάλληλη στιγμή;

Είτε αρχίζετε να κρεμάτε στολίδια από τον Νοέμβριο, είτε περιμένετε μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου ή στολίζετε μόνο για τις λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, το timing μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για την προσωπικότητά σας απ’ ό,τι νομίζετε. Η Αμερικανή Dr Carmen Harra, ψυχολόγος και συγγραφέας, ερμηνεύει τις συνήθειές μας και αποδίδει το timing που βγάζουμε τα στολίδια σε στοιχεία της προσωπικότητάς μας.

Πώς επηρεάζει η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση την ψυχολογία και τη συμπεριφορά μας;

Το να στολίσετε για τα Χριστούγεννα μπορεί να έχει επιπτώσεις και στον ψυχισμό σας αλλά και στη συμπεριφορά σας. Σύμφωνα με μελέτη του 2021 με τίτλο «Exploratory Analysis of the Christmas Symbology Importance», οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τρεις κύριους τύπους χριστουγεννιάτικων συμβόλων — διακόσμηση, ευημερία και θρησκευτικά θέματα όπως η φάτνη. Η μελέτη έδειξε ότι όσοι αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στα σύμβολα αυτά, ειδικά στα θρησκευτικά, τείνουν να ξοδεύουν περισσότερα κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι μπορούν επίσης να επηρεάσουν το πώς νιώθουμε και το πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Ενισχύουν την κοινωνική ζεστασιά: Τα σπίτια με λαμπάκια και διακόσμηση θεωρούνται πιο φιλικά και φιλόξενα, ακόμα και από αγνώστους.

Προσφέρουν χαλάρωση και ανάκτηση: Τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, πιθανόν λόγω της σύνδεσής τους με τη φύση.

Ξυπνούν τη νοσταλγία: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση μπορεί να φέρει στο νου ευχάριστες παιδικές αναμνήσεις και να ανεβάσει τη διάθεση.

Δεν είναι για όλους: Για κάποιους, ειδικά όσους δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, τα στολίδια μπορεί να προκαλέσουν στρες ή συναισθήματα αποκλεισμού.

Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σας το πότε στολίζετε, σύμφωνα με ψυχολόγο διασημοτήτων

1. Αν στολίζετε πριν μπει ο Νοέμβριος

«Αν είστε από τους λίγους που έχουν βάλει ήδη τα λαμπάκια από τον Οκτώβριο, τότε σας αρέσει να είστε οι πρώτοι που κάνουν πράγματα. Σας ευχαριστεί να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι χρειάζεται. Προβλέπετε σωστά το γιορτινό “μανία” και επιθυμείτε να την αποφύγετε», είπε η Dr Carmen, σύμφωνα με το Daily Mail.

«Αυτού του είδους οι δεξιότητες σας ωφελούν στην πραγματική ζωή, καθώς είστε καλά οργανωμένοι, προετοιμασμένοι και ένα βήμα μπροστά απ’ όλους τους άλλους. Προσέξτε, όμως, να μην μπερδέψετε αυτά τα χαρακτηριστικά με την επιθυμία να “ξεμπερδέψετε με τις υποχρεώσεις” — υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος και τόπος για όλα, και το να θέλετε να τελειώνετε τα πράγματα πριν την ώρα τους μπορεί να σας στερήσει από τη χαρά του να ζείτε τη στιγμή και να νιώθετε την προσμονή κάθε εποχής καθώς πλησιάζει».



2. Αν στολίζετε μέσα στον Νοέμβριο ή στις αρχές Δεκεμβρίου

«Αν αποφασίσατε να στολίσετε τον Νοέμβριο ή στις αρχές Δεκεμβρίου, είστε ακόμα μπροστά από το πρόγραμμα — σας αρέσει να κάνετε πράγματα εγκαίρως ή και νωρίτερα. Ακόμα περισσότερο, το να στολίζετε τον Νοέμβριο δείχνει ότι πραγματικά ανυπομονείτε για τις γιορτές, αφού έχετε αρκετό χρόνο να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διακόσμησή σας πριν τη μεγάλη μέρα», συνέχισε.

«Υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας σε όσους στολίζουν έναν μήνα νωρίτερα — ονειρεύονται πώς είναι να υλοποιούνται τα σχέδιά τους και συγκινούνται με τη σκέψη ότι θα κάνουν ένα βήμα πίσω και θα θαυμάσουν τον κόπο τους, και αυτό ισχύει σε ευρύτερη κλίμακα, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα. Από την άλλη, όσοι επιλέγουν να στολίσουν στις αρχές Δεκεμβρίου απολαμβάνουν να κάνουν τα πράγματα με τον σωστό και τυπικό τρόπο και είναι πιο ρεαλιστές εκ φύσεως».

3. Αν στολίζετε την τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα

«Αυτό ίσως δείχνει ένα ζήτημα αναβλητικότητας ή καθυστέρησης – τείνετε να αφήνετε πράγματα για την τελευταία στιγμή», είπε η ψυχολόγος. «Όσοι περιμένουν μέχρι την εβδομάδα (ή την ημέρα!) πριν από τα Χριστούγεννα για να στολίσουν, ίσως επίσης αφήνουν για την τελευταία στιγμή την ολοκλήρωση ενός project, μία κράτηση σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο, την αγορά δώρου γενεθλίων κάποιου κ.λπ».

«Αυτός ο τύπος προσωπικότητας είναι πιθανό να είναι λιγότερο αισιόδοξος από όσους στολίζουν εγκαίρως. Δεν ανυπομονεί ιδιαίτερα για την εορταστική περίοδο και στολίζει περισσότερο από υποχρέωση παρά από έμπνευση. Προτιμά να έρθουν και να φύγουν τα Χριστούγεννα, ίσως γιατί η εποχή δεν έχει πια τη στοργική σημασία που είχε παλαιότερα ή επειδή δεν βρίσκει ιδιαίτερο νόημα στο να στολίζει μέσα σε δυσάρεστες συνθήκες. Ωστόσο, κάνει την προσπάθεια να κρατήσει την παράδοση».

4. Αν δεν στολίζετε καθόλου

«Το να πάρετε την απόφαση να μη στολίσετε καθόλου σημαίνει ότι δεν θεωρείτε την περίοδο αυτή αρκετά σημαντική ώστε να αξίζει τον κόπο», είπε η Dr Carmen. «Η πράξη αυτή συνδέεται με πιο έντονη απαισιοδοξία από το να στολίζει κανείς τις τελευταίες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα».

«Αυτός ο τύπος προσωπικότητας θα ήθελε να αποφύγει εντελώς τις γιορτές, πιθανόν επειδή δεν μπορεί να περάσει αυτές τις ιδιαίτερες μέρες με τα αγαπημένα του πρόσωπα ή επειδή έχει συμβεί κάποιο τραυματικό γεγονός στο παρελθόν αυτή την εποχή του χρόνου. Είναι απόλυτα κατανοητό πως δεν νιώθει ενθουσιασμό για τη συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις και προτιμά απλώς να τις αγνοήσει μέχρι να περάσουν».

