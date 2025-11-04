H Μαράια Κάρεϊ μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, κυκλοφόρησε καινούριο βίντεο

Viral κατευθείαν το κλιπ της, εμφανίζεται ντυμένη άγγελος και κυρία Clauss
H 56χρονη Μαράια Κάρεϊ διατυμπανίζει και φέτος τον τίτλο της ως ακλόνητη βασίλισσα των Χριστουγέννων.
Η πασίγνωστη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, που έχει συνδέσει παγκοσμίως τη φωνή της με τις γιορτές, τηρεί την ετήσια παράδοση με τα φιλμάκια λίγο πριν στολιστούν τα σπίτια. Το πολυαναμενόμενο βίντεο «It’s Time» που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση της holiday season αποκαλύφθηκε μόλις. Μάλιστα έγινε αυτόματα viral, με την κάτοχο των 5 Grammys ερμηνεύτρια στο πλευρό του κωμικού ηθοποιού Μπίλι Άιχνερ (Billy Eichner) και σε συνεργασία με διάσημο beauty brand.
Aρχικά η star είναι ντυμένη άγγελος και λέει πως «Το Halloween ήταν υπέροχο… αλλά τώρα ήρθε η ώρα». Ωστόσο η στιγμή διακόπτεται όταν ανακαλύπτει ότι λείπουν τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς.
«Πείτε μου, ποιος είναι ο κλέφτης;» ρωτάει, με τον Άιχνερ ντυμένο ξωτικό. Κρατώντας το σάκο με τα καλλυντικά της απαντάει: «Κακά μαντάτα, Μαράια Κάρεϊ… Τα ξωτικά απεργούν φέτος. Εκδίκηση για τα χρόνια της χριστουγεννιάτικης κόλασης. Ο βοηθός του 'Αι Βασίλη παραιτήθηκε και εγώ θα πουλήσω όλα αυτά για να μπορέσω να πληρώσω τη θεραπεία των ξωτικών».
Τότε η Κάρεϊ τον αποστομώνει: «Δεν μπορείς να ακυρώσεις τα Χριστούγεννα».
Με λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία και την υπέροχη φωνή της, τον μεταμορφώνει σε χιονάνθρωπο, ενώ η ίδια εμφανίζεται πλέον ως αστραφτερή Mrs. Claus. Τότε ακούγονται οι πρώτες νότες του εμβληματικού της χριστουγεννιάτικου ύμνου, «All I Want for Christmas Is You».
Το κλιπ συνεχίζεται με την Κάρεϊ πάνω σε έλκηθρο στη χιονισμένη Νέα Υόρκη να ρίχνει δώρα στις καμινάδες. Ο Άιχνερ μονολογεί: «Ωραία, έγινα χιονάνθρωπος τώρα, τέλεια!».
Το βίντεο κλείνει με πτήση πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας. H Amazon ήδη διακινεί τα σχετικά μπλουζάκια!
