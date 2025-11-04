H Μαράια Κάρεϊ μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, κυκλοφόρησε καινούριο βίντεο

H 56χρονη Μαράια Κάρεϊ διατυμπανίζει και φέτος τον τίτλο της ως ακλόνητη βασίλισσα των Χριστουγέννων.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, που έχει συνδέσει παγκοσμίως τη φωνή της με τις γιορτές, τηρεί την ετήσια παράδοση με τα φιλμάκια λίγο πριν στολιστούν τα σπίτια. Το πολυαναμενόμενο βίντεο «It’s Time» που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση της holiday season αποκαλύφθηκε μόλις. Μάλιστα έγινε αυτόματα viral, με την κάτοχο των 5 Grammys ερμηνεύτρια στο πλευρό του κωμικού ηθοποιού Μπίλι Άιχνερ (Billy Eichner) και σε συνεργασία με διάσημο beauty brand.

Aρχικά η star είναι ντυμένη άγγελος και λέει πως «Το Halloween ήταν υπέροχο… αλλά τώρα ήρθε η ώρα». Ωστόσο η στιγμή διακόπτεται όταν ανακαλύπτει ότι λείπουν τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς.

«Πείτε μου, ποιος είναι ο κλέφτης;» ρωτάει, με τον Άιχνερ ντυμένο ξωτικό. Κρατώντας το σάκο με τα καλλυντικά της απαντάει: «Κακά μαντάτα, Μαράια Κάρεϊ… Τα ξωτικά απεργούν φέτος. Εκδίκηση για τα χρόνια της χριστουγεννιάτικης κόλασης. Ο βοηθός του 'Αι Βασίλη παραιτήθηκε και εγώ θα πουλήσω όλα αυτά για να μπορέσω να πληρώσω τη θεραπεία των ξωτικών».