Ράνια της Ιορδανίας: Μάγεψε τα φλας με κόκκινο ντραπέ στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο

Το πολύ επίκαιρο draped dress ήταν custom δημιουργία των Dolce e Gabbana
Τι σας λέγαμε για τα ντραπέ φορέματα; Στο απόλυτο must- have piece της σαιζόν μόλις υποκλίθηκε και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας.
H 55χρονη royal, τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum) στο Κάιρο το περασμένο Σάββατο, στο πλευρό του προεδρικού ζεύγους της Αιγύπτου.
Ηταν ένα long midi draped dress σε έντονο κόκκινο, με μακριά μανίκια και ψηλό λαιμό, που σούρωνε στην περιοχή της περιφέρειας και άφηνε μπροστά, ένα «φύλλο» να αιωρείται, γεμάτο πτυχές. Το σημείο αυτό μάλιστα παρέπεμπε έξυπνα και στις παραδοσιακές αιγυπτιακές αμφιέσεις.
Το trendy φόρεμα ετοίμασαν με ειδική παραγγελία οι Dolce e Gabbana και συνδυάστηκε με κλασικές, κομψές γόβες. Οι εικόνες της βασίλισσας γέμισαν τα fashion & life style media καθώς και το Instagram.
Γεννημένη στο Κουβέιτ, πτυχιούχος του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου του Καίρου στη διοίκηση επιχειρήσεων, η Ράνια εργάστηκε στο τραπεζικό μάρκετινγκ και στην Apple πριν γνωρίζει τον βασιλιά Αμπντουλάχ σε dinner party το 1993. Εχουν 4 παιδιά και εκείνη καταπιάνεται πλέον με φιλανθρωπικές και πολιτισμικές δράσεις. Παράλληλα έχει εξελιχθεί σε celebrity παγκοσμίου βεληνεκούς και style icon. H γκαρνταρόμπα της συναγωνίζεται σε απήχηση αυτές των Κέιτ Μίντλετον και Λετίσια.
Στην Αίγυπτο η παρουσία της ξεχώρισε στη φαντασμαγορική τελετή του opening, όπου παραβρέθηκαν περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες, από τις οποίες οι 40 είχαν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων. (Συνοδεύοντας τον Ελληνα πρωθυπουργό, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη επέλεξε ένα maxi φόρεμα Zeus+Δione και slingback γόβες Chanel).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr