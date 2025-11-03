Ράνια της Ιορδανίας: Μάγεψε τα φλας με κόκκινο ντραπέ στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο

Τι σας λέγαμε για τα ντραπέ φορέματα; Στο απόλυτο must- have piece της σαιζόν μόλις υποκλίθηκε και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας.

H 55χρονη royal, τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum) στο Κάιρο το περασμένο Σάββατο, στο πλευρό του προεδρικού ζεύγους της Αιγύπτου.

Ηταν ένα long midi draped dress σε έντονο κόκκινο, με μακριά μανίκια και ψηλό λαιμό, που σούρωνε στην περιοχή της περιφέρειας και άφηνε μπροστά, ένα «φύλλο» να αιωρείται, γεμάτο πτυχές. Το σημείο αυτό μάλιστα παρέπεμπε έξυπνα και στις παραδοσιακές αιγυπτιακές αμφιέσεις.

Το trendy φόρεμα ετοίμασαν με ειδική παραγγελία οι Dolce e Gabbana και συνδυάστηκε με κλασικές, κομψές γόβες. Οι εικόνες της βασίλισσας γέμισαν τα fashion & life style media καθώς και το Instagram.