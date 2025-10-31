Fitness icon: Με τολμηρό look Tom Ford η συμπρωταγωνίστρια του Ντι Κάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ

Υποδύθηκε τη μοιραία γυναίκα με το απίστευτο κορμί στην ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» που κέρδισε κοινό και κριτικούς
Ανάμεσα στους rising stars, δηλαδή στα ανερχόμενα ταλέντα του θεάματος συμπεριέλαβε το περιοδικό Time την Τεγιάνα Τέιλορ.
Στη σχετική εκδήλωση, η πολυτάλαντη συμπρωταγωνίστρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο φιλμ «Η μια μάχη μετά την άλλη» έκανε θραύση στο κόκκινο χαλί. Εδωσε το παρών με άκρως αποκαλυπτικό look Tom Ford (Spring 2026) by Haider Ackermann που συνδύαζε μαύρο σακάκι, με εσωτερικό, διάφανο καλσόν και σλιπάκι. Αποτέλεσμα; Αναδείχθηκε το πολύ γυμνασμένο κορμί της Τεγιάνα και ειδικά οι γραμμωμένοι κοιλιακοί της, που ενθουσίασαν αυτόματα τους χρήστες του διαδικτύου.
Η 34χρονη είναι επίσης τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, μοντέλο, χορεύτρια, χορογράφος και σκηνοθέτης μουσικών βίντεο. Εχει χορογραφήσει τραγούδι της Μπιγιονσέ και στο τελευταίο ΜΕΤ Gala καταχωρήθηκε στις πιο εντυπωσιακές, διάσημες παρουσίες. Σύντομα θα εμφανιστεί στην tv στη νέα δημιουργία του Ράιαν Μέρφι «All’s Fair» πλάι στις Κιμ Καρντάσιαν, Σάρα Πόλσον, Ναόμι Γουότς. Παλιότερα πρωτοστατούσε σε reality show με τον με τον πρώην άντρα της, γνωστό μπασκετμπολίστα.
Γεννημένη στο Χάρλεμ, θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα της έγχρωμης καλλιτεχνικής κοινότητας. Επίσης beauty & fitness icon με μάνατζερ τη μαμά της. Tα σωματικά της προσόντα αλλά και τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου της την έχουν κάνει περιζήτητη στο Χόλιγουντ.
