Fitness icon: Με τολμηρό look Tom Ford η συμπρωταγωνίστρια του Ντι Κάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ

Ανάμεσα στους rising stars, δηλαδή στα ανερχόμενα ταλέντα του θεάματος συμπεριέλαβε το περιοδικό Time την Τεγιάνα Τέιλορ.

Στη σχετική εκδήλωση, η πολυτάλαντη συμπρωταγωνίστρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο φιλμ «Η μια μάχη μετά την άλλη» έκανε θραύση στο κόκκινο χαλί. Εδωσε το παρών με άκρως αποκαλυπτικό look Tom Ford (Spring 2026) by Haider Ackermann που συνδύαζε μαύρο σακάκι, με εσωτερικό, διάφανο καλσόν και σλιπάκι. Αποτέλεσμα; Αναδείχθηκε το πολύ γυμνασμένο κορμί της Τεγιάνα και ειδικά οι γραμμωμένοι κοιλιακοί της, που ενθουσίασαν αυτόματα τους χρήστες του διαδικτύου.