Πάλι πρώτος στο ελληνικό box office ο Ντι Κάπριο με το φιλμ «Μια Μάχη μετά την Άλλη»

Η ταινία "Μια Μάχη Μετά την Άλλη-One Battle After Another" του Πολ Τόμας Αντερσον που προβάλλεται για 2η εβδομάδα και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε, κράτησε τα πρωτεία στο εγχώριο box office, κόβοντας άλλα 28.729 εισιτήρια σε 118 αίθουσες πανελλαδικά, το τετραήμερο 2 με 5 Οκτωβρίου 2025 και πλέον έχει φτάσει κοντά στα 81.000 εισιτήρια. Η ταινία όπως είδαμε, αναμένεται να συνεχιστεί να παίζεται και για 3η εβδομάδα από την Πέμπτη 9/10 στην Πάτρα.

Το ιδιαίτερο αυτό φιλμ με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον Σον Πεν, που προβλέπεται να έχει και καλή πορεία στα ερχόμενα βραβεία Όσκαρ, έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 101,6 εκατ. δολάρια και ήδη λογίζεται και εμπορική επιτυχία. Βέβαια στο Αμερικάνικο box office έχασε στο δεύτερο τριήμερο του, την πρωτιά από την ταινία της σούπερ σταρ της ποπ μουσικής, Τέιλορ Σουίφτ, "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl" που έκανε ξεκίνημα της τάξης των 33 εκατ. δολαρίων σε 3.702 αίθουσες συν ακόμη άλλα 13 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το δε βραβευμένο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, "The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή" του Μπένι Σάφντι με τις Οσκαρικές ερμηνείες, όπως γράφτηκε, των Ντουέιν Τζόνσον και Έμιλι Μπλαντ, που άρχισε να προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη 2/10 στη χώρα μας (προλαβαίνετε να το δείτε έως και την Τετάρτη 8/10 στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα), δεν πήγε ιδιαίτερα καλά, κόβοντας πανελλαδικά, 2.458 εισιτήρια, σε 40 αίθουσες, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

"Με Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βενετίας, προορισμένο να συζητηθεί ως η μεγάλη στροφή στην καριέρα του Ντουέιν Τζόνσον, το φιλμ του Μπένι Σάφντι εκπλήσσει με την ενδοσκοπική του διάθεση και την πρόθεσή του να δει πίσω από τον θόρυβο του ρινγκ", αναφέρει στην κριτική του για την ταινία το flix.gr.

Το "The Smashing Machine" έκανε ξεκίνημα στο Αμερικάνικο box office με 6,1 εκατ. δολάρια σε 3.345 αίθουσες.

Η άλλη πρεμιέρα της εβδομάδας στη χώρα μας, το «Dracula» σε σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν, έκοψε σε 74 αίθουσες πανελλαδικά, 11.847 εισιτήρια, το 4ήμερο της πρεμιέρας του, 2-5/10/2025. Η ταινία με τον Κάλεμπ Λόντρι Τζόουνς και τον Κριστόφ Βαλτς, προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Να προσθέσουμε πως το φιλμ τρόμου «Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία» έχει πλέον φτάσει σε σχεδόν 5 εβδομάδες προβολής τα 237.032 εισιτήρια (οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 458,2 εκατ. δολάρια) ενώ το ανιμέισον φαινόμενο από την Κίνα "Ne Zha 2" του Γιου Γιανγκ (προβάλλεται επίσης στην Πάτρα έως και την Τετάρτη 8/10, μεταγλωττισμένο στα ελληνικά), έκοψε σε 55 αίθουσες πανελλαδικά, 2.627 εισιτήρια.

