Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 20 έως και 26 Νοεμβρίου 2025

Πλούσια η νέα κινηματογραφική εβδομάδα καθώς περιλαμβάνει τις πρεμιέρες του "Wicked: Μέρος Δεύτερο" και της ταινίας "Η Συμμορία των Μάγων 3"

To πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα (20-26/11/2025) έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 17.40 και στις 20.30 καθημερινά "Wicked: Μέρος Δεύτερο-Wicked: For Good» To περσινό παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο, που έγινε η πιο επιτυχημένη μεταφορά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στη μεγάλη οθόνη, ολοκληρώνεται με μία επική, συναρπαστική και συγκινητική κορύφωση στο "Wicked: For Good". Ο βραβευμένος Τζον Μ. Τσου επιστρέφει στη σκηνοθεσία και μαζί του το λαμπερό καστ με πρωταγωνίστριες τις υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε. Το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η Έλφαμπα (Σίνθια Ερίβο) είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας. Με την καθοδήγηση της κυρίας Μόριμπλ (βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γεό), η Γκλίντα καθησυχάζει τους πολίτες του Οζ πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου. Η Γκλίντα μπορεί να έχει κερδίσει το στοίχημα της διασημότητας και να ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φιέρο (βραβευμένος με Olivier και υποψήφιος για Emmy και SAG, Τζόναθαν Μπέιλι) σε μία φαντασμαγορική τελετή, αλλά η αποξένωση της από την Έλφαμπα τη στοιχειώνει. Προσπαθεί να συμφιλιώσει την Έλφαμπα με τον Μάγο, αλλά αποτυγχάνει και η απόσταση ανάμεσα στις δύο παλιές φίλες μεγαλώνει. Οι συνέπειες θα αλλάξουν για πάντα τον Μποκ (υποψήφιος για Tony, Ίθαν Σλέιτερ) και τον Φιέρο, ενώ η αδελφή της Έλφαμπα, Νεσσαρόουζ (Μαρίσα Μπόουντ), θα πάψει να είναι ασφαλής, όταν ένα κορίτσι από το Κάνσας εισβάλλει στις ζωές όλων. Ένας οργισμένος όχλος ξεσηκώνεται εναντίον της Κακιάς Μάγισσας και η Γκλίντα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Έλφαμπα για μία τελευταία φορά. Με την ιδιαίτερη φιλία τους να αποτελεί πλέον το κλειδί για το μέλλον τους, πρέπει να αφουγκραστούν η μία την άλλη με ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, για να αλλάξουν τόσο οι ίδιες, όσο και ολόκληρο το Οζ, για πάντα. Στο φιλμ "Wicked: For Good" (διάρκεια 138 λεπτά) πρωταγωνιστούν επίσης ο υποψήφιος για Emmy, Μπόουεν Γιανγκ και ο Μπρόνγουιν Τζέιμς στους ρόλους των αφοσιωμένων βοηθών της Γκλίντα, Φάνι και Σένσεν, ενώ η υποψήφια για BAFTA και Grammy, Σάρον Ντ. Κλαρκ (Caroline, or Change) δίνει τη φωνή της στην νταντά της Έλφαμπα, Ντάλσιμπερ. Η ταινία είναι παραγωγή του βραβευμένου με Tony και Emmy Μαρκ Πλατ και του πολυβραβευμένου με Tony, Ντέιβιντ Στόουν. Την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνουν οι Ντέιβιντ Νίκσεϊ, Στίβεν Σουόρτς, Τζάρεντ ΛεΜποφ, Γουίνι Χόλζμαν και Ντέινα Φοξ. Η πρώτη ταινία "Wicked" κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024 και τιμήθηκε με το Όσκαρ Κοστουμιών και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης (είχε συνολικά 10 υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κατηγορίας της Καλύτερης Ταινίας). Μέχρι σήμερα, έχει αποφέρει πάνω από 750 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το "Wicked: For Good" (πρεμιέρα στις 21 Νοεμβρίου 2025 στις ΗΠΑ) βασίζεται στο εμβληματικό μιούζικαλ με μουσική και στίχους του βραβευμένου με Grammy και Όσκαρ συνθέτη Στίβεν Σουόρτς. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 5 στις 17.50, στις 20.15 και στις 22.50 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.30 καθημερινά "Η Συμμορία των Μάγων 3 - Now You See Me: Now You Don't" Τα τρικ της παρέας του Τζέσι Άιζενμπεργκ συνεχίζονται. H μυστική οργάνωση "The Eye" συγκεντρώνει και πάλι την ομάδα της για τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει ποτέ επιχειρηθεί: μια θεαματική ληστεία με παγκόσμιες προεκτάσεις και έναν στόχο που συνδέει τη μαγεία με την ηθική, τη φαντασία με τη δικαιοσύνη. Η νέα ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται με επιτυχία στο εξωτερικό με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 76,7 εκατ. δολάρια. Διάρκεια: 112 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η σκηνοθεσία είναι του Ρούμπεν Φλάισερ και εκτός του Τζέσι Άιζενμπεργκ, παίζουν οι Γούντι Χάρελσον, Ντέιβ Φράνκο και Άισλα Φίσερ καθώς και η Ρόζαμουντ Πάικ & ο βραβευμένος με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν.

Αίθουσα 2 στις 16.20 το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Γεια σου, Φρίντα - Hola Frida" Γαλλικό animation φιλμ σε σκηνοθεσία Αντρέ Καντί, Καρίν Βεζινά για τη μικρή Φρίντα Κάλο. Η ζωή της εμβληματικής Μεξικάνας ζωγράφου μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη δίνοντας έμφαση στην παιδική ηλικία της, τότε που ήρθε σε επαφή με τα ερεθίσματα που καθόρισαν αργότερα το αμίμητο καλλιτεχνικό στιλ της. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21. Η ταινία που είναι συμπαραγωγή με τον Καναδά, ήταν στο πρόγραμμα του Athens International Children's Film Festival 2025.

Αίθουσα 6 στις 19.00 καθημερινά, Αίθουσα 1 στις 21.20 καθημερινά και στις 23.30 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Τετάρτη "Sisu 2: Ο Δρόμος της Εκδίκησης-Road to Revenge" Ο "Άνθρωπος που αρνείται να πεθάνει" βρίσκει καινούργιο αντίπαλο. Μετά το "Sisu" (2023) σε σκηνοθεσία Τζαλμαρί Ελάντερ, έρχεται μια νέα καταιγιστική κινηματογραφική περιπέτεια γεμάτη δράση! Αφού η οικογένειά του δολοφονήθηκε από διοικητή του Κόκκινου Στρατού, ο Σίσου προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του από την αρχή σε άλλο τόπο. Αγνοεί, όμως, πως ο στυγνός διώκτης του δεν έχει ολοκληρώσει τα βίαια σχέδιά του. Σκηνοθεσία: Jalmari Helander. Πρωταγωνιστούν: Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake. Πρόκειται για πολεμική ταινία δράσης Φινλανδικής παραγωγής. Το "Sisu: Road to Revenge", να σημειώσουμε πως έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Fantastic Fest στο Ώστιν του Τέξας στις 21/9/2025 και βγαίνει στις ΗΠΑ στις 21/11. Η 1η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 9 Σεπτεμβρίου 2023. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 88 λεπτά.

Αίθουσα 2 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 22.30 καθημερινά "Νυρεμβέργη-Nuremberg" Ο Οσκαρικός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ (είχε υποδυθεί τον Φρέντι Μέρκιουρι στο φιλμ "Bohemian Rhapsody") πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα "Νυρεμβέργη" σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ που το 2015 είχε γυρίσει το πολιτικών αποχρώσεων φιλμ "Truth - Η Αλήθεια" με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η ταινία σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Sony Pictures Classics κοντεύει σε εισπράξεις τα 9 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας, η «Νυρεμβέργη» έκοψε στο ξεκίνημα της σε 59 αίθουσες πανελλαδικά, 14.687 εισιτήρια & πήρε τη 2η θέση στον πίνακα του εγχώριου box office. Το αξιόλογο φιλμ μας μεταφέρει στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, καθώς κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τις ιστορικές Δίκες της Νυρεμβέργης, ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διανοητική και ηθική μάχη με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, το δεξί χέρι του Χίτλερ. Τον Γκέρινγκ υποδύεται ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού, Ράσελ Κρόου. Παίζουν ακόμα οι Λέο Γούνταλ, Κόλιν Χανκς, Ρίτσαρντ Γκραντ, Τζον Σλάτερι και o Μάικλ Σάνον. H ταινία που έχει διάρκεια 148 λεπτά, είναι βασισμένη στο βιβλίο "Ο Ναζί και ο Ψυχίατρος" του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζακ Ελ-Χάι που εκδόθηκε το 2013. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 7 στις 20.45 και στις 23.15 καθημερινά "Βουγονία - Bugonia" Βασισμένη στην cult πλέον σάτιρα φαντασίας "Save the Green Planet" (2003) του Νοτιοκορεάτη Τζανγκ Τζουν-ουάν, η "θεόπικρη" κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του 52χρονου διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου περιγράφει με το γνωστό, off beat χιούμορ του, την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη μελισσοκόμου (τον υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέσι Πλέμονς) να απάγει, με τη βοήθεια του διανοητικά καθυστερημένου ξαδέλφου του (Άινταν Ντέλμπις), τη διευθύνουσα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού στον οποίο δουλεύει (η 2 φορές βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν). Φανατικός συνωμοσιολόγος, ο Τέντι πιστεύει πως η Μισέλ Φούλερ είναι στην πραγματικότητα εξωγήινη και έχει σκοπό να εξοντώσει την ανθρώπινη φυλή. Διάρκεια: 118 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Ο δημιουργικός Γιώργος Λάνθιμος συναντά ξανά τους Έμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς μετά τις "Ιστορίες Καλοσύνης". Η Στόουν είχε συνεργαστεί μαζί του και στην "Ευνοούμενη" καθώς και στο τολμηρό "Poor Things". Η ταινία στο εξωτερικό έχει έως τώρα πραγματοποιήσει εισπράξεις 30,5 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας έως & τις 16/11/2025 έχει κόψει 76.001 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 19.50 καθημερινά "Ο Άτρωτος - The Running Man" Σε μια κοινωνία του μέλλοντος, «Ο Άτρωτος» είναι το τηλεοπτικό σόου με την υψηλότερη τηλεθέαση - ένας διαγωνισμός όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν επαγγελματίες δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα επιβίωσης να φέρνει μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή. Απεγνωσμένος να σώσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Ben Richards (τον υποδύετα ο Glen Powell) πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Dan Killian (Josh Brolin),να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση. Όμως, το θράσος, το ένστικτο και η πυγμή του Ben τον μετατρέπουν σε είδωλο του κοινού - και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα. Καθώς η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη, ο κίνδυνος αυξάνεται, και ο Ben πρέπει να ξεγελάσει όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και ένα έθνος που έχει εθιστεί να τον βλέπει να αποτυγχάνει. Καταλληλότητα: Κ12 Διανομή από την Feelgood. Σκηνοθεσία: Edgar Wright, ο οποίος είχε κάνει την επιτυχημένη ταινία "Baby Driver". Παίζουν οι ηθοποιοί: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, Katy O’Brian. Σενάριο: Michael Bacall, Stephen King, Edgar Wright. Το σενάριο είναι βασισμένο στο βιβλίο του μετρ ιστοριών τρόμου, Στίβεν Κινγκ και είχε μεταφερθεί ξανά στο σινεμά από τον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ το 1987 με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβατζενέγκερ. Διάρκεια: 133 λεπτά. Χρονολογία Παραγωγής: 2025 Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ. Η ταινία "The Running Man" έκανε σχετικά καλό ξεκίνημα στο εξωτερικό με 28,7 εκατ. δολάρια, από τα οποία τα 17,5 εκατ. στο Αμερικάνικο box office. Στη χώρα μας η ταινία πήρε την 4η θέση στο εγχώριο box office κόβοντας σε 50 αίθουσες πανελλαδικά, 4.998 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 19.00 καθημερινά πλην Παρασκευής "Predator: Badlands - Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη" Αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας παραγωγής του 2025 σε σκηνοθεσία Dan Trachtenberg που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 107 λεπτά. Σκηνοθεσία: Dan Trachtenberg. Πρωταγωνιστούν η Elle Fanning και ο Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Σενάριο: Patrick Aison, Jim Thomas, John Thomas. Είναι η 6η ταινία live-action, η έβδομη ταινία συνολικά και η ένατη συνέχεια του franchise Predator που είχε ξεκινήσει με την ταινία "Predator" (1987), σε σκηνοθεσία John McTiernan & με πρωταγωνιστή τότε τον Άρνολντ Σβαρτεσένγκερ. Στην καινούρια ταινία πρωταγωνιστούν η 27χρονη Elle Fanning και ο 24χρονος Dimitrius Schuster-Koloamatangi από το Ώκλαντ της Ν. Ζηλανδίας. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ έχουν φτάσει τα 137,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το φιλμ «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη», έχει φτάσει σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής πανελλαδικά, τα 15.390 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά "Dracula" Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Τώρα, η άγνωστη ιστορία αγάπης του διαβόητου βαμπίρ ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αψηφώντας το πεπρωμένο και τη θνητότητα, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη. Μια τολμηρή, γοτθική, οπτικά εντυπωσιακή προσέγγιση του Δράκουλα που ζωντανεύει την εξαιρετική αγάπη και τις θυσίες που δημιούργησαν έναν θρύλο. Πρόκειται για μια νέα, επική ταινία που βασίζεται στο μυθιστόρημα Dracula του 1897 του Bram Stoker. Πρωταγωνιστεί ο Caleb Landry Jones που ερμηνεύει τον βασικό χαρακτήρα. Επίσης παίζουν ο 2 φορές τιμημένος με Όσκαρ β' ανδρικού, Christoph Waltz, ο Guillaume de Tonquédec και η Zoë Bleu. Η ταινία σε σκηνοθεσία του 66χρονου Λικ Μπεσόν καλύπτει αιώνες ιστορίας, συνδυάζοντας γοτθικό ρομαντισμό, δράση και σκοτεινό χιούμορ. Ο Δράκουλας σκιαγραφείται όπως ποτέ άλλοτε: τραγικός, γοητευτικός και βαθιά ανθρώπινος, διαβάσαμε για την ταινία στο Αθηνόραμα. Το "Dracula" που έχει ήδη βγει στις Γαλλικές αίθουσες, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Λικ Μπεσόν ("Απέραντο Γαλάζιο", "Λεόν", "Το Πέμπτο Στοιχείο", "Lucy", "Ιωάννα της Λωραίνης"). Διανομή από την Τanweer. Διάρκεια: 129 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 23.20 καθημερινά "Νεκρό Τηλέφωνο 2 - Black Phone 2" Αφού ξεπέρασε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα 161 εκατομμύρια δολάρια το 2021 το φιλμ τρόμου "Νεκρό Τηλέφωνο" απέκτησε φέτος σίκουελ με τίτλο "Black Phone 2" σε σκηνοθεσία & πάλι του Scott Derrickson. Το σενάριο συνυπογράφουν οι C. Robert Cargill και Scott Derrickson. Όπως και στην πρώτη ταινία, παίζουν και εδώ ο 54χρονος Αμερικανός σταρ Ethan Hawke, και οι Mason Thames, Madeleine McGraw και Jeremy Davies ενώ στο καστ προστέθηκε ο 62χρονος Μεξικανός ηθοποιός Demián Bichir που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το "A Better Life" (2011). Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία συγκεντρώνει 85% στο rotten tomatoes. Το φιλμ στο εξωτερικό έχει κάνει ως τώρα εισπράξεις 127,8 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.

Αίθουσα 6 στις 19.00 καθημερινά "Jujutsu Kaisen: Execution-Εκτέλεση" Νέο anime σίκουελ του εξαιρετικά δημοφιλούς franchise. Ένα πέπλο πέφτει ξαφνικά πάνω από την πολυσύχναστη περιοχή της Σιμπούγα κατά τη διάρκεια του Halloween, παγιδεύοντας αμέτρητους πολίτες στο εσωτερικό της. Ο Σατόρου Γκότζο, ο ισχυρότερος μάγος εξορκισμών, μπαίνει στο χάος. Αλλά τον περιμένουν χρήστες κατάρας και πνεύματα που σχεδιάζουν να τον εγκλωβίσουν. Ο Γιούτζι Ιταντόρι, συνοδευόμενος από τους συμμαθητές του και άλλους κορυφαίους μάγους εξορκισμών, μπαίνουν στη μάχη σε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση κατάρων, το Συμβάν στη Σιμπούγια. Στον απόηχό του, δέκα αποικίες σε όλη την Ιαπωνία μετατρέπονται σε άνδρα καταραμένων, σε ένα σχέδιο που ενορχηστρώθηκε από τον Noritoshi Kamo, τον πιο κακό μάγο όλων των εποχών. Καθώς ο θανατηφόρος Αγώνας Εξόντωσης ξεκινά, ο μάγος ειδικής κατηγορίας Yuta Okkotsu αναλαμβάνει την εκτέλεση του Yuji για τα εγκλήματα που του αποδίδονται. Η απελπισμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αγαπημένων μαθητών του Satoru Gojo έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Καταλληλότητα: Κ15. Διάρκεια: 90 λεπτά. Σκηνοθεσία: Shouta Goshozono. Η σειρά αυτή ταινιών έχει το δικό της φανατικό κοινό & στη χώρα μας το φιλμ «Jujutsu Kaisen: Εκτέλεση» έκοψε στο ξεκίνηαμ του σε 37 αίθουσες πανελλαδικά, 7.848 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 19.30 καθημερινά "The Twilight Saga: New Moon/Νέα Σελήνη" (επανέκδοση της ταινίας του 2009) Είναι η 2η ταινία του δημοφιλούς franchise "Λυκόφως" και βασίζεται στο μυθιστόρημα της Στέφανι Μέγιερ "Νew Μoon". Σκηνοθεσία Κρις Βάιτζ. Παίζουν οι Κρίστεν Στιούαρτ ως Μπέλα Σουάν, Τέιλορ Λότνερ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Κέλαν Λουτζ, Άσλεϊ Γκριν, κ.α. Στα 18α γενέθλια της Μπέλα ένα απρόσμενο συμβάν αναγκάζει τον Έντουαρντ να πάρει μια οδυνηρή απόφαση. Για να είναι εκείνη ασφαλής, αυτός θα φύγει για πάντα από το Φορκς και τη ζωή της. Η Μπέλα αρνείται να τον ξεχάσει κι όταν αρχίζει να κάνει πάλι παρέα με τον παλιό της φίλο Τζέικ, μια μεγαλύτερη απειλή από τους βαμπίρ εμφανίζεται. Διάρκεια: 130 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 16.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας-Miss Moxy" Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων Ολλανδοβελγικής συμπαραγωγής 2025. Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη — και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες. Το φιλμ είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας γάτας που εξαφανίστηκε στη Γαλλία και έναν χρόνο αργότερα επανεμφανίστηκε απροσδόκητα στο σπίτι της στην Ολλανδία. Διάρκεια: 85 λεπτά. Διανομή από Neo Films. Σκηνοθεσία: Βίνσεντ Μπαλ, Γουίπ Βερνόι. Η ταινία έκοψε σε 52 αίθουσες πανελλαδικά, 2.843 εισιτήρια την 1η εβδομάδα προβολής της.

Αίθουσα 3 στις 17.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Heidi: Rescue of the Lynx - Χάιντι: Η Διάσωση του μικρού λύγκα" Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού. Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων. Διάρκεια: 79 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. Σκηνοθεσία: Τόμπι Σουάρτς, Αϊζέα Ρόκα Μπερίντι. Παιδική ταινία ανιμέισον Γερμανοισπανικής συμπαραγωγής 2025. Οι περιπέτειες της διάσημης ηρωίδας εμπνέουν ένα σύγχρονο οικολογικό παραμύθι για μικρά παιδιά, ανέφερε ο Χρήστος Μήτσης στο Αθηνόραμα. Η ταινία έχει κόχει μέχρι σήμερα πανελλαδικά 31.631 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης" Γερμανικής παραγωγής 2025 ανιμέισον φιλμ σε σκηνοθεσία Waldemar Fast. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η Έντα, ένα νεαρό ποντίκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Γκραν Πρι μεταμφιεσμένη στον ήρωά της, τον Εντ. Παρά το δόλιο σαμποτάζ του αντιπάλου της, είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι ακόμη και ο πιο μικρόσωμος οδηγός αγώνων μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Αίθουσα 1 στις 16.50 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Κατοικίδια στο Express - Pets on a Train" Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Πρόκειται για Γαλλοαμερικάνικη συμπαραγωγή 2025. Σκηνοθεσία: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy. Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 7 στις 16.10 το σαββατοκύριακο και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Κακά Παιδιά 2 - The Bad Guys 2" Σίκουελ του "αλήτικου" animation "The Bad Guys" που στο εξωτερικό έχει πάει εξαιρετικά φτάνοντας τα 237,5 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Την ώρα που η συμμορία των Κακών Παιδιών προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή μακριά από τις... αταξίες, μια ομάδα κακοποιών τους υποχρεώνει να επιστρέψουν στη δράση για μια τελευταία κομπίνα. Σκηνοθεσία: Pierre Perifel, JP Sans. Σενάριο: Aaron Blabey. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουν παρέα. Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει! Οι εισπράξεις του 1ου φιλμ το 2022 ήταν 250 εκατ. δολάρια.

Aίθουσα 8 στις 17.15 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα - Tom and Jerry: Forbidden Compass" Το διάσημο άσπονδο δίδυμο του Τομ και Τζέρι σε νέες περιπέτειες. Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Σκηνοθεσία: Gang Zhang. Χρονολογία Παραγωγής: 2025.