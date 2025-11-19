Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 26/11/2025

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 20/11 έως & την Τετάρτη 26/11/2025 το πρόγραμμα προβολών είναι το εξής:

Ώρα έναρξης 19:00 (εκτός της Δευτέρας 24/11) συνεχίζεται η προβολή της ταινίας «Βουγονία» του διεθνούς σκηνοθέτη μας Γιώργου Λάνθιμου.

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 120 λεπτά

Κατηγορία: Κωμωδία με στοιχεία σάτιρας & επιστημονικής φαντασίας

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6/11/2025

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Παίζουν οι ηθοποιοί:Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μία εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Η ταινία που προβολήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του περασμένου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας, έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι στιγμής 76.001 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ "Bugonia" είναι έως τώρα στα 30,6 εκατ. δολάρια.

Διανομή: Tanweer.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Τρίτης 25/11) θα προβάλλεται η ταινία «Νυρεμβέργη» σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ.

Καταλληλότητα: Κ15

Διάρκεια: 148 λεπτά

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13/11/2025

Σκηνοθεσία: James Vanderbilt, ο οποίος το 2015 είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία της πολιτικού περιεχομένου ταινίας "Truth-H Aλήθεια" με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αείμνηστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ταινία που είχε προβληθεί & στην Πάτρα στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ράμι Μάλεκ, Ράσελ Κρόου, Mark O'Brien, Carl Achleitner, Fleur Bremmer, Richard E. Grant, Colin Hanks, Michael Shannon, κ.α.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

ΥΠΟΘΕΣΗ

Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει τις αποκαλυφθείσες φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, ο ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Douglas Kelley (Rami Malek),αναλαμβάνει το εξαιρετικό έργο να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση του Hermann Göring (Russell Crowe),του διαβόητου πρώην Reichsmarschall και υπαρχηγού του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους.

Καθώς οι Σύμμαχοι – με επικεφαλής τον άκαμπτο επικεφαλής εισαγγελέα των ΗΠΑ, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρόμπερτ Χ. Τζάκσον (Μάικλ Σάνον) μαζί με τον Λοχία Χάουι Τρίστ (Λίο Γούνταλ), τον Ντέιβιντ Μάξγουελ-Φάιφ (Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ), τον Γκούσταβ Γκίλμπερτ (Κόλιν Χανκς), τον Συνταγματάρχη Τζον Άμεν (Μαρκ Ο'Μπράιεν) και τον Μπάρτον Κ. Άντρους (Τζον Σλάτερι) – πλοηγούνται στο μνημειώδες έργο της δημιουργίας ενός πρωτοφανούς διεθνούς δικαστηρίου για να διασφαλίσουν ότι το ναζιστικό καθεστώς θα λογοδοτήσει για τις θηριωδίες του, ο Κέλι γνωρίζει τους «ασθενείς» του. Αλλά σύντομα βρίσκεται παγιδευμένος σε μια ψυχολογική μονομαχία με τον Γκέρινγκ, του οποίου το χάρισμα και η πονηριά αποκαλύπτουν μια ζοφερή αλήθεια: ότι οι απλοί άνθρωποι μπορούν να διαπράξουν ασυνήθιστο κακό.

Η ταινία "Νυρεμβέργη" φαίνεται πως έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ με το θέμα της και το πρώτο 4ήμερο προβολής της στη χώρα μας έκοψε σε 59 αίθουσες πανελλαδικά, 14.687 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι ως τώρα κοντά στα 9 εκατ. δολάρια.

Ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ, να θυμίσουμε πως έχει συμβάλλει στο σενάριο του επιτυχημένου κοινωνικού θρίλερ «Zodiac» του Ντέιβιντ Φίντσερ.

Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

*Το Σάββατο 22/11 & την Κυριακή 23/11/2025 με ώρα έναρξης 17:30 στο σινέ Πάνθεον θα προβληθεί η παιδική ανιμέισον ταινία «Γειά σου Φρίντα-Hola Frida».

Διάρκεια: 82 λεπτά

Κατηγορία: ANIMATION

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20/11/2025.

Μια ιδιοφυής καλλιτέχνης. Μια ευαισθητοποιημένη πολίτης. Μια σπουδαία γυναίκα. Βουτήξτε στην πολύχρωμη και συναρπαστική παιδική ηλικία μιας από τις διασημότερες γυναίκες στην ιστορία, της μοναδικής Φρίντα Κάλο! Αυτή είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που είναι διαφορετικό από τα άλλα. Ζωηρή, δραστήρια, γεμάτη περιέργεια για τη ζωή και τους ανθρώπους - όλα φαίνεται να την ενδιαφέρουν. Το όνομά της; Φρίντα Κάλο!

Πρόκειται όπως διαβάσαμε, για Γαλλικής παραγωγής animation φιλμ για την παιδική ηλικία της εμβληματικής Μεξικάνας ζωγράφου Φρίντα Κάλο, την περίοδο που ήρθε σε επαφή με τα ερεθίσματα που καθόρισαν αργότερα το αμίμητο καλλιτεχνικό στιλ της.

Διανομή από την Rosebud.21.