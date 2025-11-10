Από την Πέμπτη 13/11 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Νυρεμβέργη"

Αυτή την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες το ιστορικό δράμα με στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ "Nuremberg - Νυρεμβέργη" σε διανομή από την Spentzos Film και απ' όσο είδαμε η ταινία θα προβληθεί και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Μια πραγματική ιστορία για τη στιγμή που η Δικαιοσύνη έγινε παγκόσμια υπόθεση.

Αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να εξετάσει τον Χέρμαν Γκέρινγκ, δεξί χέρι του Χίτλερ.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, ηθοποιοί Ράσελ Κρόου και Ράμι Μάλεκ σε μια ψυχολογική αναμέτρηση που συγκλονίζει. Η ταινία που μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται στην Νόρειο Αμερική από τις 7/11, είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, και αναφέρεται στη δίκη που καθόρισε τον κόσμο.

Η σκηνοθεσία είναι του 49χρονου Αμερικανού δημιουργού James Vanderbilt, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο στο "Zodiac" (2007) του Ντέιβιντ Φίντσερ και στο "The Amazing Spider-Man" (2012). Το 2015 ο Βάντερμπιλτ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το κοινωνικό, πολιτικών αποχρώσεων φιλμ "Truth-Η Αλήθεια" με πρωταγωνιστές την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που υποδύθηκε τον Αμερικανό δημοσιογράφο και παρουσιαστή Νταν Ράδερ.

Ο Vanderbilt έχει υπάρξει και παραγωγός σε γνωστές ταινίες όπως τα φιλμ "The House with a Clock in Its Walls" (2018) και "Ready or Not" (2019).

Εκτός των Russell Crowe και Rami Malek, στην ταινία "Nuremberg" παίζουν οι Michael Shannon, Leo Woodall, Richard E. Grant, Colin Hanks, Mark O’Brien, John Slattery.

Διάρκεια: 140 λεπτά.

Σενάριο: James Vanderbilt, βασισμένο στο βιβλίο του Jack El-Hai, THE NAZI AND THE PSYCHIATRIST.