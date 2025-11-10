Πάτρα: Εκδήλωση για το νέο Άγιο της εκκλησίας μας, Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο

Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολής "Ο Πρωτόκλητος" και η Χριστιανική Εστία Πατρών προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση για τον νέο Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας Άγιο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, τον φλογερό ιεραπόστολο της Αφρικής.

Η εκδήλωση που είναι ενταγμένη στα φετινά Πρωτοκλήτεια, θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στις 18.00 στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών στην οδό Μιαούλη 57.

Ο Άγιος Χρυσόστομος υπήρξε Έλληνας ιερομόναχος και ιεραπόστολος, ο οποίος έδρασε στην Αφρική. Η κατάταξή του ως Αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στις 8 Οκτωβρίου 2025, και η μνήμη του γιορτάζεται & τιμάται στις 29 Δεκεμβρίου, ημερομηνία της κοιμήσεώς του. Ο κατά κόσμον Χρήστος Παπασαραντόπουλος, είχε γεννηθεί στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, το έτος 1903 & εκοιμήθη στην Κανάγκα (την 3 μεγαλύτερη πόλη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό), στις 29 Δεκεμβρίου 1972.

Όπως διαβάσαμε στο σάιτ www.isagiastriados.com, σε κείμενο με τίτλο "Ένας λησμονημένος Άγιος: Ο Ιεραπόστολος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος", ο εκλιπών ιεράρχης και πλέον Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπήρξε ένας μεγάλος πρωτοπόρος της ιεραποστολής στους ιθαγενείς αφρικανούς αδελφούς μας.

Ήταν ο θεμελιωτής της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στο Κογκό. Κολουέζι, Κασένγκα, Κανάγκα, Κινσάσα έχουν πολλά να μας πούνε. Επί δέκα χρόνια προηγουμένως κήρυξε τον λόγο του Θεού στην Ουγκάντα, στην Κένυα, στην Τανζανία, έκτισε ναούς, έσωσε ψυχές.

Έγινε το πρότυπο των ιεραποστόλων, που μιμούμενοι το παράδειγμά του ξεκίνησαν ιεραποστολές σε κράτη της Αφρικής και της Ασίας. Κτύπησε τη μεγάλη καμπάνα της Ιεραποστολής & ξύπνησε συνειδήσεις.

Ο φίλος και διάδοχός του ιεραπόστολος π. Χαρίτων Πνευματικάκης (1908-1998) είχε γράψει: «…η αγιότης, ο ζήλος, η αρετή, η κατά Θεόν ζωή, το παράδειγμα. Και από αυτά δεν εστερείτο ο π. Χρυσόστομος».

*Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης είναι η Ιερά Μητρόπολη Πατρών.