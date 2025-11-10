Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» - Συνεχίζουν οι καταιγίδες μέχρι αύριο

Δείτε τους χάρτες
Η κακοκαιρία ταλανίζει την χώρα τις τελευταίες ώρες με τους δρόμους να έχουν γίνει ποτάμια σε πολλές περιοχές της χώρας και τους πολίτες να εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι τους.
Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει μάλιστα ότι οι ισχυρές καταιγίδες δεν βρίσκονται στο τέλος τους.
Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει με την σειρά του για τη πορεία την κακοκαιρίας: «Για τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
Τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά όπως τη νύχτα. Από το βράδυ μέχρι αύριο το μεσημέρι ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν μέχρι σήμερα τις 17.00».
Εξαιτίας των σφοδρών καταιγίδων πολλοί είναι οι δρόμοι που έχουν πλημμυρήσει με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία σε αρκετές περιοχές.
