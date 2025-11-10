Πάτρα- απίστευτο: Ξεριζώθηκαν πάνω από δέκα δέντρα από τον αέρα στον περίβολο του Αγίου Ανδρέα- Έπεσαν σαν... χάρτινα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πληροφορίες μάλιστα από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένα παιδί κρύφτηκε τρομαγμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Τα δέντρα σωριάστηκαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ από θαύμα γλίτωσαν οι περαστικοί από το σημείο.

Περί τα δεκαπέντε δέντρα κατέρρευσαν ξαφνικά από τον αέρα σαν να ήταν χάρτινα, σοκάροντας τους αυτόπτες μάρτυρες του πρωτοφανούς σκηνικού.

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη πριν από λίγο στο πίσω μέρος του προαύλιου χώρου του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε σήμερα (10/11) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσίας (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Τρίτη, ενώ σήμερα τα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν ως εξής:

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

στην Αττική έως και το απόγευμα.

Όσον αφορά στην Τρίτη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται -μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες- στη Θράκη, και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ



Πορτοκαλί προειδοποίηση

Ανανέωση Δευτέρα 10-11-2025 11:00 τοπική ώρα

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

