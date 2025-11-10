Πως εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα ελέγχων της ΟΠΚΕ σε καταυλισμούς στην Αχαΐα και το... τίμημα - ΦΩΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αποστόλου, μίλησε στο THEBEST για την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στους καταυλισμούς Ρομά της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Αποστόλου χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα ελέγχων ως «αναγνωριστική μέρα». Όπως ανέφερε, «οι έλεγχοι που έγιναν ήταν ρουτίνας», ενώ το επόμενο διάστημα «θα εντατικοποιηθούν, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εξήγησε πως οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έχουν λάβει οδηγίες να ελέγχουν «την παραβατικότητα στις συγκεκριμένες περιοχές», επισημαίνοντας ότι «περίπου το 75% των εγκλημάτων που απασχολούν την αστυνομία και τη δικαιοσύνη συνδέονται με ομάδες αυτού του πληθυσμού». Οι έλεγχοι, όπως είπε, θα αφορούν τόσο «διατάραξη της τάξης και εγκληματικές ενέργειες εντός των καταυλισμών», όσο και «τροχονομικούς ελέγχους για άδειες οδήγησης, ασφάλειες, ΚΤΕΟ και νομιμότητα κατοχής οχημάτων». Επιπλέον, θα διεξάγονται «έλεγχοι για ναρκωτικά ή ακόμη και οπλισμό».