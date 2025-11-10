Πως εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα ελέγχων της ΟΠΚΕ σε καταυλισμούς στην Αχαΐα και το... τίμημα - ΦΩΤΟ

Μιλά στο thebest ο γενικός γραμματέας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας
Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Γιώργος Αποστόλου, μίλησε στο THEBEST για την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) στους καταυλισμούς Ρομά της Δυτικής Αχαΐας.
Ο κ. Αποστόλου χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα ελέγχων ως «αναγνωριστική μέρα». Όπως ανέφερε, «οι έλεγχοι που έγιναν ήταν ρουτίνας», ενώ το επόμενο διάστημα «θα εντατικοποιηθούν, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».
Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας εξήγησε πως οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έχουν λάβει οδηγίες να ελέγχουν «την παραβατικότητα στις συγκεκριμένες περιοχές», επισημαίνοντας ότι «περίπου το 75% των εγκλημάτων που απασχολούν την αστυνομία και τη δικαιοσύνη συνδέονται με ομάδες αυτού του πληθυσμού». Οι έλεγχοι, όπως είπε, θα αφορούν τόσο «διατάραξη της τάξης και εγκληματικές ενέργειες εντός των καταυλισμών», όσο και «τροχονομικούς ελέγχους για άδειες οδήγησης, ασφάλειες, ΚΤΕΟ και νομιμότητα κατοχής οχημάτων». Επιπλέον, θα διεξάγονται «έλεγχοι για ναρκωτικά ή ακόμη και οπλισμό».
Ο κ. Αποστόλου τόνισε ότι οι επιχειρήσεις «θα είναι καθημερινές», όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των καταυλισμών, αφού «πολλά αδικήματα διαπράττονται εκτός αυτών και οι καταυλισμοί χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια ή “καβάντζες” για εγκληματικές ομάδες».
Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο οργάνωσης των νέων ομάδων, λέγοντας ότι «παρατηρείται προχειρότητα στο σχεδιασμό» και ότι «για να στελεχωθούν οι ΟΠΚΕ αποδυναμώθηκαν άλλες υπηρεσίες», με μετακινήσεις προσωπικού από τμήματα όπως η Άμεση Δράση, η Ασφάλεια και η Τροχαία. «Αποδυναμώνουμε μια υπηρεσία για να φτιάξουμε μια καινούρια — αυτό δεν είναι λύση», υπογράμμισε.
Κλείνοντας, ο κ. Αποστόλου σημείωσε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες «δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην καταστολή». Όπως είπε, «η ένταξη πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία και τη φροντίδα των παιδιών, με κοινωνικές υπηρεσίες που θα στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις οικογένειες».
