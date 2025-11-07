Εγκαινιάζεται το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης

Το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, επιβλητικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ., που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αποδίδεται πλέον στους επισκέπτες με μεγάλο μέρος της αρχικής του μεγαλοπρέπειας.

Από τη δεκαετία του ’60 το Ωδείο είχε αποκτήσει μορφή αναστηλωμένου ερειπίου. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος στο σύνολό του όσο και ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τα έργα υλοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 και 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000 € και διάρκεια από το 2022 έως το 2025. Περιλάμβαναν πλήρη αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος, συντήρηση των ψηφιδωτών δαπέδων, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και εγκατάσταση λειτουργικού φωτισμού για ανάδειξη του μνημείου και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:00. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού Δρ. Λίνα Μενδώνη

Για την τελετή εγκαινίων, η είσοδος θα είναι δωρεάν, με δήλωση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/egkainia-romaikou-odeiou-patron/

από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για έως 1.000 άτομα, με είσοδο από την οδό Σωτηριάδου.

Ο αρχαιολογικός χώρος θα είναι επισκέψιμος από την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, εκτός Τρίτης, με ωράριο λειτουργίας 08:30 – 15:30.