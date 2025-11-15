Δυτική Ελλάδα: Ο 18χρονος Μάριος παλεύει για τη ζωή - Η κραυγή αγωνίας της μητέρας του

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου ο φοιτητής που πάσχει από σπάνιο σύνδρομο – Η οικογένεια καταγγέλλει καθυστερήσεις και ζητά επείγουσα μεταμόσχευση στο εξωτερικό.
Ο Μάριος, γεννημένος στις 13 Αυγούστου 2007, διαγνώστηκε από βρέφος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ και την καρδιά.
Από δυόμισι μηνών βρισκόταν υπό παρακολούθηση στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και σταθεροποιήθηκε για χρόνια.
Παρά τις δυσκολίες, η υγεία του παρέμενε καλή και φέτος κατάφερε να εισαχθεί στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη μητέρα του, η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται μετά την έναρξη θεραπείας με τον αυξητικό παράγοντα IGF-1, για την οποία –όπως καταγγέλλει– είχε δοθεί λανθασμένη, υπερπολλαπλάσια δόση.
Παρά το λάθος που ευτυχώς εντοπίστηκε εγκαίρως, η υγεία του νεαρού επιβαρύνθηκε, με την κίρρωση του ήπατος να εξελίσσεται ραγδαία.
«Μας έστελναν από ειδικότητα σε ειδικότητα»
Η Η Εύη Βέρρη, οδοντίατρος στο Αγρίνιο, μητέρα του Μάριου εξηγεί πως, παρά τα συνεχή συμπτώματα –πρήξιμο στα πόδια, αδυναμία βάδισης, επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας– δεν γινόταν ο απαραίτητος ηπατολογικός έλεγχος. Τελικά ο νεαρός εισήχθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου ξεκίνησε ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος, που ολοκληρώθηκε μετά από πέντε μήνες.
Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αγωνία της οικογένειας, ο Μάριος –όπως υποστηρίζει η μητέρα του– δεν μπήκε ποτέ στη λίστα μεταμόσχευσης και δεν είχε επικοινωνία με την ομάδα των μεταμοσχευτών.
Η κρίσιμη επιδείνωση και η διασωλήνωση
Στις 17 Οκτωβρίου η κατάσταση του Μάριου χειροτέρεψε απότομα, με πολύ υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης και επεισόδια ήπιας ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου Ρίου, όπου οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων δίνουν καθημερινά μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.
Την Τρίτη το βράδυ ο Μάριος διασωληνώθηκε και παραμένει στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
«Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα»
Οι θεράποντες ιατροί στο Ρίο έχουν στείλει δύο φορές αίτημα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για επείγουσα μεταφορά του νεαρού σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού. Και τα δύο αιτήματα –σύμφωνα με την οικογένεια– απορρίφθηκαν.
«Ο γιος μου σβήνει. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Ζητώ να δημοσιοποιηθεί η ιστορία του για να σωθεί», δηλώνει συγκλονισμένη η μητέρα του.
