Δυτική Ελλάδα: Ο 18χρονος Μάριος παλεύει για τη ζωή - Η κραυγή αγωνίας της μητέρας του

Ο Μάριος, γεννημένος στις 13 Αυγούστου 2007, διαγνώστηκε από βρέφος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ και την καρδιά.

Από δυόμισι μηνών βρισκόταν υπό παρακολούθηση στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και σταθεροποιήθηκε για χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες, η υγεία του παρέμενε καλή και φέτος κατάφερε να εισαχθεί στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μητέρα του, η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται μετά την έναρξη θεραπείας με τον αυξητικό παράγοντα IGF-1, για την οποία –όπως καταγγέλλει– είχε δοθεί λανθασμένη, υπερπολλαπλάσια δόση.

Παρά το λάθος που ευτυχώς εντοπίστηκε εγκαίρως, η υγεία του νεαρού επιβαρύνθηκε, με την κίρρωση του ήπατος να εξελίσσεται ραγδαία.