Πάτρα: Απομακρύνονται από τη θάλασσα της μαρίνας οι σπασμένες προβλήτες - ΒΙΝΤΕΟ

Με μηχανήματα εκσκαφής συνεργεία του δήμου Πατρέων ανελκύουν από το πρωί της Παρασκευής τα συντρίμια από τις προβλήτες της μαρίνας της Πάτρας.

Η εικόνα της μαρίνας μετά το πέρασμα θεομηνιών από την ευρύτερη περιοχή παρέμενε εδώ και 4 χρόνια απογοητευτική. Από το πρωί της Παρασκευής άρχισε επιτέλους κάτι να αλλάζει.

Με φορτωτές, συνεργεία του Δήμου Πατρέων και ακόμη δύτη ξεκίνησαν οι εργασίες απομάκρυνσης των κατεστραμμένων προβλητών, που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών και είχαν μετατρέψει τη μαρίνα σε ένα άλλο ναυάγιο.