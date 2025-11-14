Πάτρα: Απομακρύνονται από τη θάλασσα της μαρίνας οι σπασμένες προβλήτες - ΒΙΝΤΕΟ

Συνεργεία του δήμου με φορτωτές επιχειρούν στην μαρίνα της Πάτρας
Με μηχανήματα εκσκαφής συνεργεία του δήμου Πατρέων ανελκύουν από το πρωί της Παρασκευής τα συντρίμια από τις προβλήτες της μαρίνας της Πάτρας.
Η εικόνα της μαρίνας μετά το πέρασμα θεομηνιών από την ευρύτερη περιοχή παρέμενε εδώ και 4 χρόνια απογοητευτική. Από το πρωί της Παρασκευής άρχισε επιτέλους κάτι να αλλάζει.
Με φορτωτές, συνεργεία του Δήμου Πατρέων και ακόμη δύτη ξεκίνησαν οι εργασίες απομάκρυνσης των κατεστραμμένων προβλητών, που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις θεομηνίες των τελευταίων ετών και είχαν μετατρέψει τη μαρίνα σε ένα άλλο ναυάγιο.
Κλειστή ημαρίνα λόγω εργασιών
Κεντρικός άξονας της σημερινής παρέμβασης είναι η ανέλκυση των σπασμένων τμημάτων των προβλητών από τον θαλάσσιο χώρο της μαρίνας. Ειδικά μηχανήματα και δύτες εντοπίζουν και δένουν τα βυθισμένα κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια ανασύρονται με τον φορτωτή και μεταφέρονται σε φορτηγά οχήματα για απομάκρυνση. Η διαδικασία απαιτεί προσοχή, καθώς οι παλιές εγκαταστάσεις έχουν διαλυθεί σε πολλά σημεία και ο πυθμένας είναι γεμάτος θραύσματα που δυσχεραίνουν το έργο.
Η πολυετής αδράνεια έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς δεκάδες σκάφη και ιστιοπλοϊκά επέλεγαν άλλους προορισμούς, όπως το Αίγιο, το Μεσολόγγι, την Κυλλήνη ή το Γαλαξίδι, αφήνοντας την Πάτρα εκτός τουριστικής ροής.
Εξάλλου και οι ντόπιοι αναγκάζονταν να περπατούν πάνω σε διαλυμένες προβλήτες για να φθάσουν ως τα σκάφη τους.
