Κίεβο: Εκρήξεις και φωτιές από ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

1 νεκρός και 15 τραυματίες
Ένας νεκρός και 15 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ευρείας κλίμακας επίθεσης που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους η Ρωσία κατά του Κίεβου, τα ξημερώματα .
Τεράστιες ζημιές έχουν προκληθεί σε 8 από τις 10 συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.
Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σε νοσοκομεία της Ουκρανίας. Ανάμεσα σε αυτούς μία έγκυος και ένας άνδρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις σε όλο το κέντρο του Κιέβου, με τους κατοίκους να βλέπουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον drones και πυραύλων της Ρωσίας.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα». Ξέσπασαν φωτιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.
«Το Κίεβο υφίσταται μαζική ρωσική επίθεση», ανακοίνωσε συγκεκριμένα.
Τμήματα του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές με αποτέλεσμα αρκετά κτίρια στη συνοικία Ντεσνιάνσκι να ξεμείνουν από θέρμανση.
Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, κατήγγειλε πως πολλές ζημιές προκλήθηκαν και από τα συντρίμμια των drones μετά τις καταρρίψεις. Έκανε λόγο για μία γυναίκα που τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.
Ουκρανική επιδρομή σε πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Οι ρωσικές αρχές από την άλλη, έκαναν λόγο για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.
Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε φωτιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Ζημιές από συντρίμμια drones υπέστη επίσης εμπορικό πλοίο 3 μέλη του οποίου τραυματίστηκαν, ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.
Πέρα από το πλοίο και το λιμάνι, ζημιές προκλήθηκαν και σε 3 πολυκατοικίες αλλά και σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πάνω από 200 ουκρανικά drones, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.
«Κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 216 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανάμεσά τους 66 στην περιφέρεια Κρασναντάρ και άλλα 59 στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.
Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.
