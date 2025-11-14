Κίεβο: Εκρήξεις και φωτιές από ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους

Ένας νεκρός και 15 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ευρείας κλίμακας επίθεσης που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους η Ρωσία κατά του Κίεβου, τα ξημερώματα .

Τεράστιες ζημιές έχουν προκληθεί σε 8 από τις 10 συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σε νοσοκομεία της Ουκρανίας. Ανάμεσα σε αυτούς μία έγκυος και ένας άνδρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις σε όλο το κέντρο του Κιέβου, με τους κατοίκους να βλέπουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον drones και πυραύλων της Ρωσίας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα». Ξέσπασαν φωτιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

«Το Κίεβο υφίσταται μαζική ρωσική επίθεση», ανακοίνωσε συγκεκριμένα.

Τμήματα του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές με αποτέλεσμα αρκετά κτίρια στη συνοικία Ντεσνιάνσκι να ξεμείνουν από θέρμανση.