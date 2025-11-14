Πόσοι κλέφτες χωράνε σε ένα αυτοκίνητο; Το βίντεο που έγινε viral στις ΗΠΑ

Απάντηση στο υποθετικό ερώτημα «πόσοι κλέφτες μπορούν να χωρέσουν σε ένα αυτοκίνητο;» έδωσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έξω από επιχείρηση στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Τα πλάνα ξεκινούν με τέσσερις μασκοφόρους να αποβιβάζονται από ένα γκρι χρώματος Hyundai Sonata.

Στη συνέχεια, όμως, εμφανίζονται και άλλοι με τους δύο τελευταίους να βγαίνουν από το... πορτμπαγκάζ, και έτσι η απάντηση στο ερώτημα είναι 9!.