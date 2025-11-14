Σοβαρό τροχαίο στη Γλαύκου: Τραυματίας οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην κάθοδο της οδού Γλαύκου, στο ύψος των Ζαρουχλεικών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την έντονη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.