Η Ντέμι Μουρ έκλεισε τα 63: Το AI δίνει μια ιδέα για το πώς θα ήταν η ηθοποιός χωρίς τις πλαστικές

Η Ντέμι Μουρ μπορεί να έκλεισε πριν από μερικές ημέρες τα 63 της χρόνια, αλλά δείχνει πιο νέα από ποτέ, με πολλούς να αναρωτιούνται τι έχει κάνει στο πρόσωπό της.

Η ίδια έχει κρατήσει σιγή ιχθύος σχετικά με το εάν έχει καταφύγει στο νυστέρι ή αν έχει κάνει κάποια άλλη αισθητική παρέμβαση, ωστόσο οι φήμες δεν έχουν σταματήσει.

Και τώρα, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να δούμε πώς θα έδειχνε η Ντέμι Μουρ.

Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη ανέλυσε φωτογραφίες της ηθοποιού από τα νιάτα της και «προέβλεψε» πώς θα έπρεπε να δείχνει στα 63 της, αν είχε αφήσει τη φυσική γήρανση να ακολουθήσει τον δρόμο της.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά διαφορετικά από την πραγματική της εμφάνιση, υπονοώντας πως ενδέχεται να έχει κάνει κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.

#tags Ντέμι Μουρ Τεχνητή Νοημοσύνη

